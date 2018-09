Heidelberg. (mün) Die Suche nach einem Vermissten in und rund um Heidelberg hat in der Nacht zu Dienstag große Aufmerksamkeit in der Region erregt. Kein Wunder: So mancher wurde durch den Polizeihubschrauber in seiner Nachtruhe gestört. Auch in der "Heidelberger"-Gruppe bei Facebook wurde gefragt und spekuliert, was es mit diesem Einsatz auf sich haben könne.

Zwischen Mitternacht und etwa ein Uhr morgens war ein Polizeihubschrauber langsam und tieffliegend über den Heidelberger Süden (Rohrbach und Boxberg), Leimen, Gaiberg sowie über den Dossenheimer Steinbruch geflogen.

Als Grund gibt die Polizei auf Nachfrage der RNZ die Suche nach einer vermissten Person an. Weitere Details werden aus Persönlichkeitsschutzgründen nicht genannt. Der Einsatz habe aber definitiv nichts mit einem Terrorverdacht oder gar dem Wahlkampfauftritt von Bundeskanzlerin Angela Merkel am Dienstagnachmittag zu tun.