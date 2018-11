RNZ. Eine Gitarre, zwei Stimmen, viel Konfetti. Jonas Meyer und Max Kennel - "Das Lumpenpack" - sind seit Jahren erfolgreiche Poetry-Slammer. Mit ihrer Mischung aus Singer-Songwriter, brachialem Humor und Hintersinn kommen sie am Mittwoch, 21. November, um 20 Uhr in die Halle 02. Tickets gibt es für 22 Euro (zzgl. Gebühren) im Vorverkauf - etwa in der RNZ-Geschäftsstelle, Neugasse 4-6.

Umsonst können dagegen sechs RNZ-Leser das Spektakel sehen: Die RNZ verlost 3 x 2 Karten. Wer gewinnen will, schickt eine SMS an die Nummer 52020 mit RNZ HD TICKET (auf Leerzeichen achten) mit dem Kennwort LUMPEN sowie Name und Adresse oder ruft an unter Telefon 0137822/702354. Die Leitungen sind bis 19. November geschaltet.

