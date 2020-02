Heidelberg. (rie) Das international renommierte Musikfestival "Heidelberger Frühling" beginnt in drei Wochen. Die 24. Ausgabe wird eine besondere, denn wegen der Sanierung der Stadthalle steht die Hauptspielstätte nicht zur Verfügung. Stattdessen gibt es dieses Jahr einen Festivalcampus im Herzen der Altstadt. Auf dem Universitätsplatz steht ein gläsernes Festivalzentrum und in den Gebäuden drumherum spielt die Musik.

Zum Auftakt am Samstag, 21. März, gibt es drei Konzerte zur selben Zeit: In der Neuen Aula der Universität spielt die Pianistin Ingrid Fliter mit dem Aurora Orchestra, in der Peterskirche das Ingenium Ensemble aus Slowenien und in der Alten Aula das englische Busch Trio. Das komplette Programm des "Frühling" gibt es unter www.heidelberger-fruehling.de.

Die RNZ verlost am heutigen Samstag exklusiv für die Leserinnen und Leser jeweils 2 mal 2 Karten der besten Kategorie (Wert: je 79 Euro) für den Klaviersoloabend mit dem Pianisten Leif Ove Andsnes am Dienstag, 24. März, um 19.30 Uhr in der Neuen Aula der Universität. Der Norweger spielt Schumann, Dvorák und Bartók. Zudem gibt es zu jeder Konzertkarte einen Sektgutschein.

