Von Thomas Seiler

Heidelberg. Die Ziegelhäuser Brücke wird seit diesem Montag am nördlichen Ende ertüchtigt. Das 1954 eingeweihte Bauwerk ist in einem schlechten Zustand und darf überhaupt nur noch von Fahrzeugen bis 3,5 Tonnen und nur mit einer Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern befahren werden. Die Brücke wird wahrscheinlich noch in diesem Jahrzehnt abgerissen. Um die Verkehrssicherheit bis dahin zu gewährleisten, investiert die Stadt nun 110.000 Euro.

Im Bereich der Brahmsstraße werden zusätzliche Stahlträger unterhalb der Längsträger auf dem Brückenpfeiler angebracht. Die Durchfahrt in dieser Straße ist deshalb bis Mittwoch, 5. Mai, gesperrt. Für die Anlieger bleibt die Zufahrt bis zur Baustelle von beiden Seiten möglich, die Einbahnstraßenregelung wird aufgehoben. Die Parkplätze unter der Brücke sind nicht nutzbar. Fußgänger und Radfahrer sind nicht betroffen, auch der Verkehr auf der Brücke selbst sowie auf der Schlierbacher Landstraße (B37) und der Umleitungsstraße in Ziegelhausen (L534) kann ganz normal fließen. Ebenso erfolgt die Müllabfuhr in der Brahmsstraße regulär.

Die Bezirksbeiräte der betroffenen Stadtteile Schlierbach und Ziegelhausen wurden vergangenes Jahr vom Tiefbauamt über den Zustand der Spannbetonbrücke informiert. Die fast 70 Jahre alte Brücke ist aus heutiger Sicht statisch unterdimensioniert. Seit März 2020 gelten deshalb die Gewichts- und Geschwindigkeitsbeschränkungen – nur für Linienbusse, den Winterdienst sowie Rettungs- und Feuerwehrfahrzeuge gibt es Ausnahmen.

Die Stadt überwacht das Verformungsverhalten der Brücke dauerhaft elektronisch, insbesondere bei Temperaturschwankungen. Das Monitoring ergab nun die Notwendigkeit der baulichen Verstärkung, denen bis Frühjahr 2022 weitere folgen müssen, damit die Befahrbarkeit der Brücke auch bei sehr starken Temperaturschwankungen sichergestellt bleibt.

Zudem sollen bis Ende Juni Blitzer auf der Brücke für die Einhaltung der geltenden Gewichts- und Geschwindigkeitsbeschränkung sorgen. "Das dient der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden", erklärte die Stadt per Pressemitteilung. Die Planungen für den Ersatzneubau der Ziegelhäuser Brücke bringe das Amt "bis spätestens 2029" zum Abschluss, "damit im Anschluss mit dem Bau der neuen Brücke begonnen werden kann".

Offen bleibt, welche Lösung bei der möglichen längeren Bauzeit für Fußgänger und Radfahrer gefunden wird, die über den Neckar zur S-Bahn oder von dort wieder zurück wollen. Als mögliche Alternative könnte eine parallel zu erstellende Fußgängerbrücke dienen – oder vielleicht auch eine Fähre. Eine solche hatte es auch zwischen Kriegsende und 1954 gegeben, nachdem die Nationalsozialisten die alte Brücke an dieser Stelle gesprengt hatten. Weder bei den Sitzungen der Bezirksbeiräte noch auf RNZ-Anfrage gab es darauf eine Antwort.