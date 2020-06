Heidelberg. (jola) Kurz nach dem coronabedingten Lockdown in der letzten Märzwoche war so wenig auf Heidelbergs Straßen los wie sonst nie: Nicht nur die Hauptstraße war verwaist, es waren auch 36,2 Prozent weniger Autos unterwegs als noch zu Anfang des Monats – mehr als jede dritte Fahrt fiel also aus. Während die Hauptstraße wieder gut gefüllt ist, hat sich auch beim Verkehr fast wieder Normalität eingestellt: In der vergangenen Woche lag das Minus nur noch bei neun Prozent.

Auch bei den Radfahrern gab es während der Corona-Krise einen deutlichen Rückgang. Waren in der letzten Märzwoche nur 146.975 Räder an den Zählstationen im Stadtgebiet vorbeigerauscht, so waren es im Vorjahreszeitraum mit 266.335 fast doppelt so viele. Im Mai sieht es hingegen wieder ganz anders aus. Hier sind die Zahlen von 2019 und 2020 wieder beinahe identisch. Vergangene Woche wurden 338.984 Radler gezählt. Dies entspricht ziemlich genau den Werten aus dem Vorjahr.

Mit dem Verkehr sind auch die Staus zurück. Insbesondere auf der Bismarck- und Rohrbacher Straße staute es sich in den letzten Tagen – teilweise bis auf die Theodor-Heuss-Brücke. Ein Grund dafür ist die Baustelle an der Ecke Kurfürsten-Anlage. Eine der Geradeausspuren auf der Rohrbacher Straße ist gesperrt. Seit Dienstag führen die Stadtwerke hier Instandhaltungsarbeiten am Wassernetz durch. Erst am Freitag, 19. Juni, sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Hat die Coronakrise sich auf die Bautätigkeit ausgewirkt? "Nur unwesentlich", antwortet die Stadt auf RNZ-Anfrage: "Alle Baumaßnahmen liefen nahezu ungestört weiter und sind im Zeitplan. Es gibt keine weitere Baustelle, die absehbar vorgezogen wird." Die Arbeiten in der Mittermaierstraße wurden kurzfristig früher angegangen.

Es gibt im Moment allerdings mehr Baustellen als üblich: Einmal wegen der "regen Bautätigkeiten im Stadtgebiet", viele Baustellen seien auf den Konversionsflächen zu finden, andererseits müssten "Sanierungsmaßnahmen" abgearbeitet werden. Das wird sich in Zukunft allerdings ändern. "Aufgrund der finanziellen Auswirkungen können vorerst keine weiteren Ausschreibungen getätigt und neue Aufträge erteilt werden", erklärt eine Stadtsprecherin: "Die Stadt geht davon aus, dass es zu einer deutlichen Verringerung der Bautätigkeiten kommt."