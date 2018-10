Heidelberg. (clef) Am morgigen Mittwochabend ist es wieder soweit: Verkleidete Kinder ziehen durch die Straßen und fordern "Süßes oder Saures". Daneben gibt es viele Veranstaltungen an Halloween. Das ist in der Stadt am Mittwoch, 31. Oktober, los:

Mehrgenerationenhaus: Das Fest ab 16.30 Uhr im Schweizer Hof, Heinrich-Fuchs-Straße 85, ist vor allem für kleinere Grusel-Fans gedacht. Deshalb bitten die Veranstalter darum, vom Tragen furchterregender Masken abzusehen. Neben einem vielfältigen Programm gibt es auch Zauberer-Besuch. Karten sind für 3 Euro (ermäßigt 2 Euro) erhältlich.

Im Schloss spukt‘s: Im schaurig dekorierten Königssaal gibt es von 19 bis 21 Uhr ein Buffet, anschließend werden klassische Dance-Hits sowie aktuelle Chartmusik aufgelegt. Das Late Night Party-Ticket ab 21 Uhr gibt es für 18,50 Euro. Inklusive Buffet kostet es 39,50 Euro. Kartenvorverkauf im Internet unter www.heidelberg-schloss-gastronomie.de/events oder unter Telefon: 06221 / 8727010.

O’Reilly’s Heidelberg: Ab 20 Uhr rockt die Band "The Taylor Brothers" in der Brückenkopfstraße 1 im vorderen Bereich; hinten gibt es schauriges "Killer Karaoke".

Historische Gruselführungen: "Haunted Heidelberg - Böse Nachtgeschichten" bieten die Gästeführer um 18 Uhr an und zeigen die dunkle Seite der Altstadt. Treffpunkt ist der Löwenbrunnen am Uniplatz. Karten gibt es für 8 Euro (ermäßigt 6 Euro). Gruppen von mehr als drei Personen bitte anmelden unter Telefon: 06221/163611.

Halle 02: Die Traditionsparty "Halloween-Fever" startet um 21 Uhr im großen Saal. Karten gibt es im Vorverkauf für 20 Euro.

Karlstorbahnhof: Das Kulturhaus wird ab 22 Uhr zu einem riesigen Gruselkabinett. Eine Verkleidung ist dabei strengstens erlaubt. Der Eintritt kostet 6 Euro.

The Saint Club: Ab 23 Uhr kann im Darmstädter Hof Centrum gruselig getanzt werden. Tickets an der Abendkasse oder im Internet unter www.thesaint-nightclub.ticket.io.

DAI: Kinder von 3 bis 12 Jahren können ab 15.30 Uhr in der Sofienstraße 12 unter anderem eigene Kürbisse schnitzen; diese bitte selbst mitbringen. Karten für sechs Euro gibt es an der Tageskasse, Erwachsene haben freien Eintritt.