Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Als Familie Müller in den Briefkasten schaute und eine Postkarte fand, schien das erst einmal alles ganz normal. Die Freunde, die Vera Müller aus der Kur kannte, waren in Schweden im Urlaub und schickten ihr ein paar Grüße über die Ostsee nach Rohrbach. Doch dann fiel ihr die rote Schrift am Rand der dicht beschriebenen Postkarte auf. "Ich dachte erst, das gehört zur Karte", erinnert sich die 60-Jährige. Doch als sie den Text genauer las, wurde sie dann doch etwas stutzig.

"Ich habe diese Postkarte auf dem Boden im Djurgarden in Stockholm gefunden", steht auf der oberen Seite in englischer Sprache. "Ich hab’s drei Mal gelesen und dann verstanden", lacht Müller. Die Karte muss ihren Bekannten also irgendwie abhandengekommen sein - und hat dennoch ihr Ziel erreicht.

Am linken Rand folgt die Erklärung: "Ich habe eine Briefmarke drauf geklebt und sie an Sie gesendet." Und der freundliche Mann, der sich die Mühe machte, eine fremde Postkarte aufzuheben, freizumachen und einzuwerfen, gibt sich zumindest teilweise zu erkennen: "Liebe Grüße, Christian (ein Schwede)", hat er noch auf der unteren Seite dazu geschrieben.

"Das ist ja wirklich keine Selbstverständlichkeit", freut sich Vera Müller und will dem Schweden gerne danken, weiß aber noch nicht, wie. "Ein anderer hätte sie vielleicht weggeworfen", sagt die 60-Jährige und erklärt: "Wir freuen uns, dass es solche Gesten noch gibt."

Jetzt spekuliert sie mit ihrem Mann, ob "Christian" vielleicht mal in Heidelberg studiert oder sonst irgendeine Verbindung zur Stadt hat. Auch ihre Freunde aus der Kur waren baff, dass ihre Karte ankam: "Die waren auch total erstaunt und haben sich riesig gefreut", sagt Müller und ergänzt: "Die werden das auch nicht vergessen."