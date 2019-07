Besonders heftig wütete das Unwetter vom späten Samstagabend in der Südstadt – wie hier an der Unterführung in der Römerstraße. Foto: Feuerwehr

Von Micha Hörnle

Heidelberg. Der viele Regen vom Samstagabend hat in der ganzen Stadt zu 60 Einsätzen der Feuerwehr geführt, besonders betroffen war aber das ehemalige US-Kasernenareal in der Südstadt rund um die Kirschgartenstraße. Von dort wandte sich Sven Topp an die RNZ. Er beklagt, dass sein Vermieter, die städtische Wohnungsgesellschaft GGH, die Bewohner "wortwörtlich im Regen stehen" ließ und sie bei der Bewältigung der vollgelaufenen Keller im Grunde allein gelassen habe - und schließlich kämpften die Bewohner immer noch mit den Folgen des Unwetters.

Zwar hätte sich schon relativ schnell ein Techniker sehen lassen, der das Wasser abgepumpt hätte, aber erstens schaffte er nicht alles - denn manche Kellerräume waren abgeschlossen -, und zweitens gab es ja auch noch den Dreck und den Gestank des Abwassers. Beim Mietertelefon der GGH wurden die Anrufer auf Montag vertröstet. Inzwischen, so Topp, hoffte man auf die Feuerwehr, um das restliche Wasser abzupumpen - aber von der hieß es, dass man den Einsatz selbst bezahlen müsse, falls der sich nicht lohnt - also im Grunde kein Notfall sei. Aber, so berichtet Topp: "Also mussten wir auf der Straße Ausschau halten und auf nette Feuerwehrleute hoffen. Zum Glück gibt es davon noch welche in Heidelberg, und das Wasser war bis zum Nachmittag raus aus dem Keller."

Aber das Problem mit dem Wasser in den abgeschlossenen Kellerräumen war noch nicht ganz behoben, und langsam entwickelte sich ein ziemlicher Gestank - auch da wurden Topp und seine Nachbarn am Mietertelefon immer wieder vertröstet - und so übt er scharfe Kritik an der Art und Weise, wie die GGH in diesem Fall die Mieter behandelt hat - indem sie diese quasi nötigte, die "Pflichten des Vermieters zu übernehmen", wie Topp klagt.

Beim Wohnungsunternehmen wehrte man sich auf RNZ-Nachfrage gegen die Vorwürfe: "Das Unwetter hat die gesamte Stadt, vor allem aber das gesamte Quartier in der Südstadt betroffen", sagt Andreas Gast von der GGH-Immobilienverwaltung und betont, dass es sich um "außergewöhnliche Wassermengen, die man nicht alle Tage hat", gehandelt habe, die sich am Samstagabend durch einen Rückstau in der Kanalisation hochgedrückt und dann die Keller geflutet hätten. Und deswegen habe man auch bereits an diesem Tag noch eine Fachfirma mit dem Abpumpen und Reinigen der Rohre beauftragt. Kurz darauf habe man noch eine zweite Firma gefunden, "aber wir kriegen nicht mehr Unternehmen, die sind im restlichen Stadtgebiet zugange", so Gast. "Wir können erst das eine nach dem anderen machen, die Fachfirma war 20 Stunden vor Ort und die Keller sind auch sehr groß."

Am gestrigen Dienstag wurde noch gereinigt, heute soll auch in Topps Wohnblock, in der Kirschgartenstraße 26, alles fertig sein - immerhin ist also ein Ende der Ausnahmesituation absehbar.

Gleichzeitig verteidigt Gast die Informationspolitik des Mieter-Service: "Dort kann man nur darauf verweisen, dass alle Kräfte im Einsatz sind - und dass jede Hand gebraucht wird." Deswegen hat er zwar für Topps Verärgerung Verständnis, sagt aber auch angesichts dessen massiver Kritik: "Das ist für uns so nicht nachvollziehbar."