Heidelberg. (RNZ) Spaziergänger, die gerne vom Philosophenweg aus einen schönen Blick auf die herbstliche Altstadt, das Schloss und das Neckartal genießen, haben bald zwei Aussichtspunkte weniger - zumindest vorübergehend. Sowohl der Turm am Stephanskloster und die Bismarcksäule müssen aufgrund von Renovierungsarbeiten für einige Wochen gesperrt werden.

Die Innentreppe des Turms am Stephanskloster auf dem Heiligenberg entspreche nicht mehr den heutigen Sicherheitsanforderungen, weil kein Handlauf vorhanden ist, gibt die Stadt in einer Pressemitteilung bekannt. Dieser solle nun hergestellt und montiert werden. Die Arbeiten an dieser Touristenattraktion beginnen bereits am kommenden Montag und sollen bis zum 16. November abgeschlossen sein.

Die Bismarcksäule wird eine Woche später in Angriff genommen. Auch hier muss die Eisenkonstruktion des Innengeländers erneuert werden. Vorab wird in der Mitte des Turms ein Arbeitsgerüst aufgestellt. Ab Freitag, 30. November, ist dann sicherheitstechnisch wieder alles auf dem neuesten Stand.