Heidelberg. (RNZ) Der Universitätsrat und der Senat der Universität Heidelberg haben einen neuen Kanzler der Ruperto Carola gewählt: In einer gemeinsamen Sitzung am Donnerstag votierten die Mitglieder der beiden Gremien mit großer Mehrheit für Dr. Holger Schroeter.

Der 46-Jährige ist bisher hauptamtlicher Vizepräsident für Finanzen und Personal der Uni Göttingen. Seine Ernennung durch den Ministerpräsidenten erfolgt im Einvernehmen mit dem baden-württembergischen Wissenschaftsministerium. Die sechsjährige Amtszeit von Schroeter soll am 1. September beginnen. Schroeter wird damit Nachfolger von Dr. Angela Kalous, die sich nach sechsjähriger Amtszeit als Kanzlerin nicht erneut zur Wahl gestellt hat.

Schroeter wurde 1971 geboren und studierte Forstwissenschaften an der Universität Göttingen, an der er auch promoviert wurde. Anschließend absolvierte er ein Studium der Wirtschaftswissenschaften und schloss dieses als Diplom-Kaufmann ab.

Bei der Bundesagentur für Arbeit in Nordrhein-Westfalen war er in leitenden Funktionen tätig. 2008 wechselte er als Kaufmännischer Direktor an das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme in Freiburg, bis er im Oktober 2015 sein Amt als Vizepräsident an der Georg-August-Universität in Göttingen antrat.

Der Kanzler ist Leiter der Universitätsverwaltung und Beauftragter für den Haushalt. Als Mitglied des Rektorats ist er an strategischen Entscheidungen der Uni beteiligt und für die Umsetzung durch die Verwaltung verantwortlich.