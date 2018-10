Die T-Zellen aus dem Blut des Patienten werden in Heidelberg gentechnisch so verändert, dass sie Tumor-Zellen angreifen können. Foto: Uniklinikum

Von Birgit Sommer

Heidelberg. Die natürlichen Bremsen des Immunsystems zu lösen und es auf die Krebszellen loszulassen - für solche Therapien mit "Checkpoint-Inhibitoren" erhielten die Forscher James Allison und Tasuku Honjo am gestrigen Montag den Nobelpreis für Medizin. Ähnlich vielversprechend und revolutionär ist die Immuntherapie mit CAR-T-Zellen (Chimäre Antigen-Rezeptor-modifizierte T-Zellen). Ende August ließ die EU-Arzneimittelbehörde zwei solcher innovativer Therapien zu. Das Heidelberger Universitätsklinikum, das schon einige Jahre an CAR-T-Zellen forscht, ist das europaweit erste, das Patienten mit aggressiven Tumoren damit behandelt - drei Wochen lang liegen diese dann in der Klinik. Ein Gespräch mit Prof. Michael Schmitt, der an der Klinik für Hämatologie, Onkologie und Rheumatologie forscht und therapiert.

Michael Schmitt. Foto: Benjamin

Herr Professor Schmitt, das Uniklinikum bietet als erste Einrichtung in Europa die CAR-T-Zelltherapie an. Bei welchen Tumoren wird sie eingesetzt? Wie viele Patienten kommen dafür in Frage?

Zuerst bei Patienten mit Non-Hodgkin-Lymphom, speziell dem Diffusen großzelligen B-Zell-Lymphom, und bei Patienten mit Akuter Lymphatischer Leukämie (ALL). Dieses Jahr behandeln wir wegen der Lieferkapazitäten der Hersteller zwei Patienten pro Monat. 2019 werden es 50 bis 70 Patienten sein. Um diese Therapien anbieten zu können, mussten wir uns als Zentrum zuerst aufwendig qualifizieren.

Können Sie für Laien beschreiben, wie die Therapie funktioniert?

Wir gewinnen durch Blutwäsche weiße Blutkörperchen und verändern sie gentechnisch dahingehend, dass sie kleine Greifärmchen auf der Oberfläche entwickeln. Mit diesen können sie die Krebszellen erkennen und abtöten.

Die Immunreaktion des Körpers darauf könnte stark werden, man weiß von schweren Entzündungsreaktionen bei den Studien. Wie gefährlich sind diese Nebenwirkungen der Therapie?

Das kommt auf das Produkt an und auf die Tumormasse des Patienten. Der Mensch hat bis zu einem Kilo bösartige Zellen im Körper, das gibt natürlich ein Schlachtfeld. Je mehr CAR-T-Zellen auf Tumorzellen treffen, umso heftiger ist die Entzündungsreaktion. Diese kann kreislaufwirksam werden. Der Patient braucht dann kreislaufunterstützende Medikamente und muss im schlimmsten Fall für wenige Tage künstlich beatmet werden.

Könnte die Therapie auch bei anderen Krebserkrankungen eingesetzt werden?

Wir werden auch andere Blutkrebsarten behandeln können. Wir haben die Hoffnung bei Hirntumoren, etwa dem Neuroblastom. Und wir arbeiten bereits mit einer Firma zusammen für den Einsatz der CAR-T-Zellen bei Sarkomen.

Dann müssten die teuren Therapien auch billiger werden.

Ja, Konkurrenz belebt das Geschäft. Zur Zeit müssen wir für jeden Patienten die Zustimmung der Krankenkassen einholen für 390.000 Euro. Dafür bekommt man ein Einfamilienhaus, wenn auch nicht in Heidelberg ... Ich bin zuversichtlich, dass wir in fünf Jahren eine deutliche Reduzierung der Kosten haben werden.