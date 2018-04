Mit einem Rettungswagen kollidierte der Ford in der ​Hatschekstraße am Mittwochnachmittag. Foto: PR Video

Heidelberg-Rohrbach. (pol/mare) Bei dem Verkehrsunfall zwischen einem Rettungswagen und einem Auto wurden am Mittwochnachmittag vier Personen verletzt. Drei von ihnen wurden nach derzeitigen Informationen der Polizei schwer verletzt.

Der Rettungswagen war gegen 14 Uhr auf der Hatschekstraße im Gewerbegebiet Rohrbach-Süd während einer Einsatzfahrt mit Blaulicht und Signalhorn in Richtung der Straße "Im Breitspiel" unterwegs. Kurz vor der Einmündung überholte der 43-jährige Fahrer des Rettungswagens einen Ford, dessen 28-jährige Fahrerin gerade nach links ein Grundstück abbog.

Nach ihren Erstversorgungen kamen alle vier Insassen der Fahrzeuge, davon drei im Rettungswagen, in dem sich keine Patienten befanden, in verschiedene Kliniken in Heidelberg und Mannheim. Beide Fahrzeuge waren so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Gesamtschaden wird auf mehr als 70.000 Euro geschätzt.

Der Verkehr in den beiden betroffenen und viel befahrenen Straßen wurde von der Polizei bis zum Abschluss der Unfallaufnahme gegen 15.30 Uhr geregelt.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der 0621/174-4140 bei der Verkehrspolizei zu melden.