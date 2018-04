Mit einem Rettungswagen kollidierte der Ford in der ​Hatschekstraße am Mittwochnachmittag. Foto: PR Video

Heidelberg-Rohrbach. (pol/mare) Gegen einen Rettungswagen prallte ein Ford in der Hatschekstraße am Mittwochnachmittag. Laut Polizeibericht war der Rettungswagen gegen 14 Uhr in Rohrbach-Süd unterwegs, als ihm der Ford in die Seite fuhr.

Bei dem Unfall wurde vier Personen verletzt, drei davon schwer. Mehrere Rettungswagen sind im Einsatz. Wie es zu dem Unfall kam, ist derzeit noch nicht bekannt.