Heidelberg. (pol/rl) Weil eine 35-jährige BMW-Beifahrerin unachtsam die Autotür öffnete, kam es zu einem Zusammenstoß mit einer 65-jährigen Radfahrerin am Donnerstagmorgen.

Der BMW-Fahrer hatte gegen 10.25 Uhr auf der Fahrbahn der Brückenstraße in Höhe der Rahmengasse angehalten, um seine Beifahrerin aussteigen zu lassen. Diese öffnete die Autotür und achtete dabei laut Polizeibericht vermutlich nicht auf den nachfolgenden Verkehr. Die heranfahrende 65-jährige Radlerin blieb mit dem Lenker an der Tür hängen und stürzte deswegen zu Boden. Dabei fiel sie über mehrere Blumenkästen und verletzte sich am Bein.

Rettungssanitäter versorgten die Frau vor Ort. Am BMW sowie am Rad entstand Gesamtsachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.