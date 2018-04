Heidelberg. (pol/mare) Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro entstand am Montagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße B3 am Ortsausgang von Handschuhsheim in Richtung Dossenheim. Das berichtet die Polizei.

Die Fahrerin eines Opels übersah gegen 14.30 Uhr einen Stau, fuhr auf einen Dacia auf und schob diesen noch auf ein weiteres davor stehendes Fahrzeug. Verletzt wurde entgegen ersten Informationen niemand.

Die Fahrbahn in Richtung Dossenheim war rund eine Stunde blockiert. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es ergaben sich während der Unfallaufnahme erhebliche Behinderungen in beide Richtungen.

Update: 9. April 2018, 16.37 Uhr