Heidelberg/Neckargemünd. (rnz/mare) Der Heilige Martin und seine Anhänger haben Vorfahrt: Zwischen Dienstag, 6. November, und Sonntag, 11. November, finden in den Heidelberger Stadtteilen sowie in Neckargemünd die diesjährigen Martinsumzüge statt. Wo die Umzüge die Routen der Busse und Bahnen der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) kreuzen, kann es zu Umleitungen oder Ausfällen kommen. Das teilt die RNV mit.

Linie 35 am Dienstag, 6. November: Am Dienstag, 6. November, werden die Busse der Linie 35 aufgrund des Umzugs in Neckargemünd in beiden Fahrtrichtungen umgeleitet. In Fahrtrichtung Neckargemünd wird die Linie 35 ab etwa 18 bis 19.45 Uhr zwischen den Haltestellen Schützenhausbrücke und Herrenweg umgeleitet. Die Haltestellen Hanfmarkt, Neckargemünd Altes Rathaus, Stadttor, Friedrich-Ebert-Straße und Dreikreuzweg werden in dieser Zeit nicht bedient. Ab der Haltestelle Herrenweg geht es weiter auf dem regulären Linienweg bis zur Haltestelle Bildungszentrum. In Fahrtrichtung Heidelberg-Wieblingen fahren die Busse der Linie 35 ab etwa 17.45 bis 19.45 Uhr eine Umleitung zwischen den Haltestellen Eichendorffstraße und Schützenhausbrücke. Die Haltestellen Friedrich-Ebert-Straße, Stadttor, Letzter Heller und Hanfmarkt entfallen. Ab der Haltestelle Schützenhausbrücke verkehren die Busse wieder auf dem regulären Linienweg.

Linie 33 am Sonntag, 11. November: Wegen des Martinsumzugs im Heidelberger Stadtteil Kirchheim am Sonntag, 11. November, werden die Busse der Linie 33 in beiden Fahrtrichtungen zwischen den Haltestellen Obere Seegasse und Pleikartsförster Straße zwischen etwa 15.50 und 18.20 Uhr umgeleitet. An der Haltestelle Kirchheimer Straße werden Ersatzhaltestellen am Fahrbahnrand eingerichtet. Die Haltestellen Alfred-Jost-Straße und Matilde-Vogt-Haus werden in dieser Zeit nicht bedient und entfallen.