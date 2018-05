Heidelberg. (rnz/mare) Die vorbereitenden Arbeiten zum Umbau der Haltestelle Hauptbahnhof laufen planmäßig. Das teilt die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) mit.

Derzeit entsteht im westlichen Bereich des Hauptbahnhofs eine Ersatzhaltestelle, die auch während der achtzehnmonatigen Bauzeit, die Ende Juli 2018 beginnt, die Erreichbarkeit des Hauptbahnhofs sicherstellen soll.

Nachdem in den letzten drei Tagen an den Gleisen der Linie 5 zwischen Ochsenkopf und Hauptbahnhof gearbeitet wurde, beginnen nun die Arbeiten an den beiden neuen Bahnsteigen, die auf Höhe des F&U-Gebäudes entstehen.

Die Linie 5, die während der Gleisarbeiten unterbrochen war, fährt ab dem heutigen Freitag wieder regulär. Am 26. Juli beginnen dann die eigentlichen Arbeiten direkt an der Haltestelle Hauptbahnhof.

Die Stadt Heidelberg und die RNV werden im Vorfeld der Baumaßnahme noch ausführlich über den Bauablauf sowie die notwendigen Umleitungen und Sperrungen informieren.

Aktuelle Infos auch unter: www.heidelberg-mobinetz.de