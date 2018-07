Heidelberg. (rnz/mare) Es wird ernst: Der Umbau am Heidelberger Hauptbahnhof startet mit Beginn der Sommerferien am Donnerstag, 26. Juli. Und das heißt: Zahlreiche Busse und Bahnen müssen umgeleitet werden. Der Hauptbahnhof, das teilt die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) mit, wird aber auch während der Arbeiten erreichbar bleiben.

Die bisherige Straßenbahn- und Bushaltestelle auf der Nordseite des Bahnhofsgebäudes wird demnach während der Bauarbeiten nicht bedient. Dafür werden die Ersatzhaltestellen Hauptbahnhof West (in der Kurfürsten-Anlage auf Höhe des F+U-Gebäudes und am Anfang auch in der Karl-Metz-Straße) sowie Hauptbahnhof Ost (im Mittelstreifen der Kurfürsten-Anlage nach der Kreuzung mit der Mittermaierstraße und im Bereich Tourist-Information/Lessingstraße) eingerichtet.

Die Ersatzhaltestellen seien vor Ort umfangreich ausgewiesen, schreibt das Unternehmen. Hinweisschilder und Übersichtspläne im Bereich des Hauptbahnhofs sollen die Fahrgäste an den richtigen Ort leiten.

Fast alle Bus- und Bahnlinien können den Hauptbahnhof weiterhin direkt anfahren, allerdings an abweichenden Steigen und Abfahrtspositionen an den beiden Ersatzhaltestellen. Für Bus- und Bahnlinien, die ausfallen oder umgeleitet werden müssen, sollen Ersatzverkehre und Zusatzlinien angeboten werden. Zu den Umleitungen werden vor Ort Infoflyer verteilt. Diese gibt es auch in der Mobilitätszentrale der RNV in der Kurfürsten-Anlage 62.

Die Umleitungen in der ersten Bauphase

Während der ersten Phase der Bauarbeiten vom 26. Juli bis voraussichtlich 9. September fahren die Busse und Straßenbahnen wie folgt:

Straßenbahnen

Linie 5: Die Straßenbahnlinie 5 wird am Heidelberger Hauptbahnhof unterbrochen und im Abschnitt zwischen Hauptbahnhof West und Hans-Thoma-Platz über den Technologiepark und die Berliner Straße umgeleitet. Zwischen Hauptbahnhof Ost, Bismarckplatz und Hans-Thoma-Platz verkehrt zusätzlich die Ersatz-Bahnlinie 25.

Aus und in Richtung Wieblingen, Edingen und Mannheim: Haltestelle Heidelberg Hauptbahnhof West (Steig A in der Kurfürsten-Anlage westlich der Karl-Metz-Straße).

Aus und in Richtung Dossenheim, Schriesheim und Weinheim: Haltestelle Hauptbahnhof West (Steig E in der Karl-Metz-Straße)

Linie 9: Die Abfahrt der Linie 9 Express in Richtung Bad Dürkheim erfolgt an der Haltestelle Edingen Bahnhof. Diese kann mit der Linie 5 in Richtung Mannheim ab Heidelberg Hauptbahnhof West erreicht werden.

Linie 21: Linie 21 entfällt auf dem kompletten Fahrweg. Zwischen Hans-Thoma-Platz und Hauptbahnhof West verkehrt die umgeleitete rnv-Bahnlinie 5. Zwischen Hans-Thoma-Platz, Bismarckplatz und Hauptbahnhof Ost verkehrt zusätzlich die Ersatz-Bahnlinie 25.

Linie 22: Linie 22 ist nicht von Änderungen betroffen und verkehrt planmäßig zwischen Bismarckplatz und Pfaffengrund/Stotz. Ab dort von und nach Eppelheim weiterhin mit Schienenersatzverkehr Buslinie 22.

Linie 23: Linie 23 ist nicht von Änderungen betroffen und verkehrt planmäßig zwischen Handschuhsheim Nord Burgstraße und Leimen.

Linie 24: Linie 24 fährt nur auf einem verkürzten Linienweg zwischen Heidelberg Hauptbahnhof Ost (Steig M im Mittelstreifen der Kurfürsten-Anlage nach der Kreuzung mit der Mittermaierstraße) und Rohrbach Süd. Der Abschnitt zwischen Schriesheim, Handschuhsheim Nord Burgstraße, Technologiepark und Hauptbahnhof entfällt für Linie 24 und wird ersatzweise durch die umgeleitete Linie 5 (ab Hauptbahnhof West, Steig E) bedient.

Linie 25: Linie 25 verkehrt zwischen Heidelberg Hauptbahnhof Ost (Steig M im Mittelstreifen der Kurfürsten-Anlage nach der Kreuzung mit der Mittermaierstraße), Bismarckplatz und Hans-Thoma-Platz und ersetzt in diesem Bereich die Fahrten der rnv-Bahnlinien 5 beziehungsweise 21.

Linie 26: Aufgrund des Einbaus des Gleisdreiecks Speyerer Straße/Czernyring/Montpellierbrücke wird Linie 26 auf dem kompletten Linienweg zwischen Bismarckplatz und Kirchheim Friedhof durch einen Schienenersatzverkehr der Buslinie 26 ersetzt.

Busse

Linie 31: Die Abfahrt der Linie 31 in Richtung Neuenheimer Feld (Kopfklinik), Bismarckplatz und Altstadt Universitätsplatz erfolgt von der Haltestelle Heidelberg Hauptbahnhof West (Steig F in der Karl-Metz-Straße).

Linie 32: Die Abfahrt der Linie 32 in Richtung Bismarckplatz und Altstadt Universitätsplatz erfolgt von der Haltestelle Heidelberg Hauptbahnhof Ost (Steig K beim Gebäude der Tourist-Information).

Linie 33: Linie 33 in Richtung Bismarckplatz und Ziegelhausen Köpfel kann an den Haltestellen Heidelberg Hauptbahnhof West (Steig G in der Alten Eppelheimer Straße am Nordausgang der Kurpfalz-Passage) und Heidelberg Hauptbahnhof Ost (Steig K beim Gebäude der Tourist-Information) erreicht werden.

Die Abfahrt der Linie 33 in Richtung Emmertsgrund erfolgt nur von der Haltestelle Heidelberg Hauptbahnhof Ost (Steig L in der Lessingstraße).

Linie 34: Die Abfahrt der Linie 34 in Richtung Bismarckplatz, Heidebuckelweg und Heiligkreuzsteinach Marktplatz erfolgt von der Haltestelle Heidelberg Hauptbahnhof Ost (Steig K beim Gebäude der Tourist-Information).

In Richtung Wieblingen und Pfaffengrund/Stotz erfolgt die Abfahrt nur an der Haltestelle Betriebshof. Diese kann mit der Straßenbahnlinie 5 in Richtung Dossenheim, Schriesheim und Weinheim ab Heidelberg Hauptbahnhof West (Steig E in der Karl-Metz-Straße) sowie mit der Buslinie 31 ebenfalls ab Heidelberg Hauptbahnhof West (Steig F in der Karl-Metz-Straße) erreicht werden.

Linie 39: Die Abfahrten der Linie 39 in Richtung Bismarckplatz und Königstuhl bzw. EMBL erfolgen von der Haltestelle Heidelberg Hauptbahnhof Ost (Steig K beim Gebäude der Tourist-Information).

Moonliner 3: Die Linie M3 in Richtung Bismarckplatz kann an der Haltestelle Heidelberg Hauptbahnhof Ost (Steig K beim Gebäude der Tourist-Information) erreicht werden.

Die Abfahrt der M3 in Richtung Hasenleiser erfolgt von der Haltestelle Heidelberg Hauptbahnhof Ost (Steig L in der Lessingstraße).

Moonliner 5: Die Linie M5 in Richtung Bismarckplatz und S-Bahnhof Altstadt kann an der Haltestelle Heidelberg Hauptbahnhof Ost (Steig K beim Gebäude der Tourist-Information) erreicht werden.

Die Abfahrt der Linie M5 in Richtung Kopfklinik erfolgt ebenfalls an der Haltestelle Heidelberg Hauptbahnhof Ost (Steig K beim Gebäude der Tourist-Information).

Aufgrund der Baustellensituation können sich jederzeit kurzfristige Änderungen bei Fahrplänen und Fahrwegen ergeben, teilt die RNV schließlich mit. Über Neuigkeiten und Änderungen können sich Fahrgäste auf den Webseiten www.rnv-online.de/verkehrsmeldungen und www.rnv-online.de/hbf-hd, in der RNV-Smartphone-App „Start.Info“, per Twitter oder Facebook sowie vor Ort mit Haltestellenaushängen informieren.

Telefonische Fahrplanauskünfte gibt es unter Telefon 0621/4654444 sowie bei der VRN-Fahrplanauskunft unter Telefon 01805/8764636.

Arbeiten im Bereich Montpellierbrücke

Während der Sommerferien ergeben sich Wechselwirkungen mit einer weiteren Baumaßnahme: Ebenfalls Vom 26. Juli bis 9. September wird am südlichen Ende der Montpellierbrücke die Kreuzung Speyerer Straße/Czernyring umgebaut. Hier entsteht ein Gleisdreieck, damit die Straßenbahn künftig aus der Bahnstadt in Richtung Römerkreis und Kirchheim fahren kann.

Busverkehr der Linie 26

Während der Bauzeit verkehren die Ersatzbusse in Fahrtrichtung Kirchheim-Friedhof ab Bismarckplatz an Bussteig C. Auf Ihren Fahrweg nach Kirchheim werden die Straßenbahnhaltestellen Seegarten, Stadtbücherei, Rudolf-Diesel-Straße und Kirchheim Rathaus im Gleisbereich bedient. Der Zu- und Ausstieg ist hier barrierefrei möglich.

Für die Haltestellen Ringstraße, Montpellierbrücke, Messplatz, Ilse-Krall-Straße und Kirchheim Friedhof werden Ersatzhaltestellen am Fahrbahnrand oder im direkten Umfeld der Straßenbahnhaltestelle eingerichtet. Der Ersatzverkehr bedient zusätzlich die Haltestellen Königsberger Straße und Pleikartsförster Straße der Linie 33. Die Haltestellen Odenwaldstraße und Albert-Fritz-Straße können in Fahrtrichtung Kirchheim nicht bedient werden.

In Fahrtrichtung Bismarckplatz werden die regulären Haltestellen Kirchheim Rathaus, Albert-Fritz-Straße, Stadtbücherei und Seegarten im Gleisbereich bedient und sind damit barrierefrei zugänglich. Für die weiteren Haltestellen der Linie 26 werden Ersatzhaltestellen am Fahrbahnrand eingerichtet.

Info: Weitere Information zum Ersatzverkehr der Linie 26 während den Sommerferien erhalten Sie unter www.rnv-online.de/verkehrsmeldungen