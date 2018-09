Heidelberg. (rnz/kau) Um eine hohe Qualität der Trinkwasserversorgung sicherzustellen, spülen die Stadtwerke Heidelberg ab Montag, 17. Juli, das Rohrnetz in den Stadtteilen Ziegelhausen, Schlierbach und Altstadt. Das teilten die Stadtwerke mit.

Zunächst werden in Ziegelhausen die Rohre in Höhe der Neckarbrücke und in der Kleingemünder Straße gespült. Anschließend geht es in den neckarnahen Straßenzügen von Schlierbach weiter. Diese Arbeiten dauern rund eine Woche. Ab dem 24. September beginnen dann die Spülungen in der Altstadt, die insgesamt zwei Wochen andauern.

Die Rohrnetzspülungen dienen dazu, eine hohe Qualität der Trinkwasserversorgung sicherzustellen. In den Rohrleitungen lagern sich über die Zeit Wasserinhaltsstoffe ab. Um das Rohrnetz zu erhalten und unkontrollierten Trübungen des Trinkwassers vorzubeugen, sind diese von Zeit zu Zeit zu entfernen, teilten die Stadtwerke mit. Dabei würden keine chemischen Zusätze verwendet, die Rohre werden lediglich mit klarem Trinkwasser gespült.

Die Arbeiten finden werktags zwischen 8 und 17 Uhr statt. Währenddessen kann es zu leichten Druckminderungen kommen. In seltenen Fällen können aufgrund der Ablagerungen leichte Trübungen auftreten. Die Stadtwerke Heidelberg empfehlen, das Wasser dann kurz ablaufen zu lassen, bis die Trübungen verschwinden.

Info: Bei Störungen ist die Verbundleitstelle der Stadtwerke Heidelberg täglich rund um Uhr unter der 06221/513-2060 erreichbar.