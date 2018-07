Heidelberg. (pol/mare) Aus unbekannter Ursache geriet am Sonntagmittag um 12.05 Uhr ein Skateboard mit Elektroantrieb im oberen Teil des Treppenhauses eines Mehrfamilienhauses in der Keplerstraße in Neuenheim in Brand. Das berichtet die Polizei.

Das Feuer breitete sich noch auf einen daneben stehenden Kinderwagen aus. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand zwar schnell löschen, eine Frau und ihre drei kleinen Kinder mussten aber vorsorglich über die Drehleiter der Feuerwehr aus dem Dachgeschoss evakuiert werden.

Die weiteren anwesenden Bewohner konnten das Haus selbständig verlassen. Verletzt wurde durch den Brand niemand, der Schaden wurde auf insgesamt 5000 Euro geschätzt.

Die Berufsfeuerwehr Heidelberg und die Feuerwehr Neuenheim waren mit 16 Mann vor Ort.