Von Herbert W. Rabl

Heidelberg. Am Montag bestätigte das Landgericht den Schuldspruch gegen einen Lastwagenlenker, der vor einem knappen Jahr einen Senioren auf einem Parkplatz in der Eppelheimer Straße überrollt und mitgeschleift hatte. Allerdings fiel das Urteil im Vergleich zur letzten Instanz etwas milder aus.

Am 14. Juli 2017 rangiert ein 56-jähriger Lastwagenfahrer aus dem Bayerischen mit einem großen Sattelschlepper auf dem noch autoleeren Parkplatz. Um das Gartencenter zu beliefern, muss er auf dem Parkplatz zurückstoßen. Den Beifahrer, der ihn hätte einweisen können, hat das Fuhrunternehmen - wie fast alle anderen Firmen auch - längst abgeschafft, und einen Einweiser aus dem Markt zu rufen, ist in dem engen Zeitplan kaum drin, wie das Gericht später kritisch anmerkt.

Während des Rangiervorgangs des Sattelschleppers nimmt der 88-jährige Rentner mit seinen Krücken einen Trampelpfad durch den Grünstreifen, der die Parkbuchten voneinander trennt. Der Sattelschlepper schert aus, um die Kurve zu bekommen. Der aus der Hecke tretende Rentner erkennt wohl zu spät den ausscherenden Laster, greift - um sich zu stützen - auf einen Reifen, stürzt, wird am Bein überrollt und von dem Lastwagen mitgeschleift. Er stirbt wenig später im Krankenhaus.

Von all dem bekommt der 56-jährige Lkw-Fahrer zunächst nichts mit. Er stellt seinen Sattelschlepper ab und wird erst durch Zeuginnen auf den Unfall aufmerksam. Immer noch geschockt über das von ihm verursachte Geschehen, bekundet der Fahrer gestern abermals den Angehörigen sein Beileid.

Im Oktober erlässt die Heidelberger Staatsanwaltschaft einen Strafbefehl in Höhe von 120 Tagessätzen (7200 Euro). Der Fahrer war trotz 25-jähriger Fahrpraxis als Trucker aber noch nie durch Verkehrsrowdytum aufgefallen und hat eine weiße Weste. Bei sich selbst kann er wenig Schuld erkennen und legt daher Einspruch gegen den Strafbefehl ein. Schließlich war der Rentner völlig überraschend und auf einem Trampelpfad aus der Hecke auf dem Parkplatz getreten, war trotz des sich vor ihm abspielenden Rangiervorgangs nicht stehen geblieben und - laut Sachverständigen - nahezu in den Sattelschlepper hineingelaufen. In erster Instanz kommt diese Sichtweise des Fahrers aber nicht gut an: Das Amtsgericht erhöht die Strafe auf 9000 Euro und packt noch ein einmonatiges Fahrverbot obendrauf.

Reuig und kleinlaut stand der Familienvater gestern in der Berufung vor dem Landgericht und wollte den alten Strafbefehl wiederhaben, der geringer ausgefallen war und auch kein Fahrverbot beinhaltet hatte. Die Staatsanwaltschaft betonte die individuelle Schuld des Mannes, der genauer hinschauen und sich eines Einweisers hätte versichern müssen. Der Gutachter berichtete, dass der Rentner ein bis drei Sekunden in einem der Rückspiegel zu sehen gewesen sei. Das Gericht hatte aber trotzdem ein Einsehen, zumal dem Fahrer das Geschehen bis heute sichtlich nahegeht. Die ursprüngliche Geldstrafe von 7200 Euro ohne Fahrverbot setzte das Landgericht wieder ein, und alle Beteiligten machten durch ihr Einverständnis das Urteil rechtskräftig.

Dass der tödliche Unfall in hohem Maße tragisch war, betonten alle Verfahrensbeteiligten. Und in seiner Urteilsbegründung stellte das Gericht heraus, dass bei den Millionen von Entscheidungen im Straßenverkehr viel zu oft Rücksichtslosigkeit und Gedankenlosigkeit regiere. In dem Heidelberger Fall sei es eine echte Verkettung tragischer Umstände gewesen. Das Gericht habe nur das Verhalten des Angeklagten zu würdigen - und dem sei eben vorzuwerfen, dass er sich nicht habe einweisen lassen und dass er den Rentner, der sehr kurz im Blickfeld des Rückspiegel war, übersehen habe. Auch vom Opfer sei ein "anderes Verhalten wünschenswert gewesen", so das Gericht.