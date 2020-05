Von Holger Buchwald

Heidelberg. Eine Woche lang rang sie im Krankenhaus um ihr Leben, doch dann hat Thorsten Hupperts Mutter Erika im Alter von 88 Jahren den Kampf gegen das Coronavirus verloren. Hupperts (53) engagiert sich in der Bahnstadt und in der CDU. Ein Gespräch über die Mängel im Pflegesystem – und wie es ist, deshalb einen geliebten Menschen zu verlieren.

Herr Hupperts, Ihre Mutter ist an Covid-19 gestorben. Wann und unter welchen Umständen haben Sie von der Infektion erfahren?

Die Heimleitung hat es uns erzählt, aber erst auf Nachfrage. Meine Mutter hat in einem katholischen Seniorenheim in Darmstadt gelebt. Als ihr Telefon nicht mehr funktionierte, war der einzige Informationskanal, den wir hatten, auf einmal weggebrochen. Es gab ja zu diesem Zeitpunkt schon das Besuchsverbot. Deshalb erkundigte ich mich bei der Einrichtung, was los sei. Und dann sagte man mir, dass man die Bewohner vorsorglich auf das Coronavirus getestet habe.

Und wie kam dann heraus, dass Ihre Mutter tatsächlich erkrankt war?

Sie hatte Symptome: Starke Kopfschmerzen, erhöhte Temperatur, Atemprobleme. Da sie letztes Jahr schon einmal eine Lungenentzündung gehabt hatte, waren wir sofort alarmiert. Auf Nachfrage meiner Schwägerin kam dann die Mitteilung, dass meine Mutter positiv auf Corona getestet worden sei. Wir waren erschüttert.

Ab wann haben Sie sich richtige Sorgen gemacht?

Das war schon am Folgetag. Am Telefon hat sie nur noch geweint. Eine Woche hat sie dann im Krankenhaus um ihr Leben gekämpft. Vergebens.

Konnten Sie Ihre Mutter noch einmal sehen?

Ja, die Ärzte und das Pflegepersonal auf der Intensivstation haben das möglich gemacht. Meine Mutter hat sich unglaublich gefreut. Im Schutzanzug haben meine Frau und ich zwar ausgesehen wie Astronauten, trotzdem hat sie uns erkannt. Es war einerseits ein schlimmer Moment, weil ich gemerkt habe, wie viel Angst sie hatte. Es war aber auch sehr wichtig für uns alle. Als ich sie gefragt habe, ob sie meinem Bruder noch einmal etwas sagen will, sagte sie: "Glaube, Liebe, Hoffnung." Drei Tage später ist sie gestorben.

Hatte Ihre Mutter Vorerkrankungen?

Die Lungenentzündung war längst ausgeheilt. Sie hatte Probleme mit ihrem Blutdruck, das schätze ich aber nicht als so riskant ein. Geistig war sie noch total fit. Sie war als Heimbeirätin für ihre Mitbewohner da, hat in der Einrichtung mitbestimmt. Auch aus diesem Grund kann ich nicht verstehen, dass die Kommunikation mit der Heimleitung so mangelhaft war.

Weiß man, bei wem sich Ihre Mutter angesteckt hat?

Nein. Das ist auch so ein Punkt. Wir haben dazu keinerlei Informationen bekommen. Wir können nur vermuten, dass jemand vom Pflegepersonal mit dem Virus infiziert war. Denn am Ende war in dem Heim auf einmal eine Zeitarbeitsfirma eingesetzt.

Sind noch mehr Menschen aus dem Heim gestorben?

Ich weiß, dass zwei oder drei Tage vor meiner Mutter ein älterer Mann gestorben ist. Und als meine Mutter im Krankenhaus war, lag noch jemand anderes aus dem Heim auf der Station.

Waren die Schutzvorkehrungen in dem Heim aus Ihrer Sicht ausreichend?

Nein, auf keinen Fall. Ab dem 17. März war das Heim für den Besucherverkehr geschlossen. Es muss gegen Ostern gewesen sein, als sich meine Mutter mir gegenüber wunderte, dass die Pfleger keinen Mundschutz tragen. In meinen Augen waren die Bewohner hilflos ausgeliefert. Anderswo gibt es wegen solcher Versäumnisse ja inzwischen Verfahren wegen fahrlässiger Tötung. Ich möchte aber keine Strafanzeige erstatten. Stattdessen müssen wir uns dringend über das Thema Corona im Altersheim Gedanken machen. Nach meinen Recherchen gibt es mehr als 11.000 Seniorenheime in Deutschland, mit durchschnittlich 73 Plätzen. Und man kann das Risiko erahnen, wenn man bedenkt, dass allein im Heim meiner Mutter 27 Bewohner an Corona erkrankt sind.

Was muss man aus Ihrer Sicht an der Situation verändern?

Ich könnte mir vorstellen, dass man ein besonderes Schichtmodell einführt. Zunächst müsste man alle Pflegekräfte auf Corona testen. Die Hälfte des Personals sollte dann über vier Wochen oder auch zwei Monate im Heim arbeiten und müsste dann aber auch dort wohnen und verbleiben. Danach könnte man dann das Personal komplett austauschen. Das Risiko einer Ansteckung wäre dann viel geringer. Vielleicht müsste man auch Fiebermessungen im Eingangsbereich anordnen. Und natürlich müssten die Heime viel besser mit Schutzausrüstung und Masken ausgestattet sein als zu Beginn der Krise. Ich weiß, dass manche dieser Vorschläge sehr radikal klingen. Aber als Familienangehöriger hat mich das alles sehr betroffen gemacht. Durch solch eine Krankheit einen geliebten Menschen zu verlieren, macht einfach keinen Sinn. Da stimmt etwas nicht mit unserem System.