Eingepfercht in viel zu kleinen Trucks für viel zu lange Strecken: Ein "Tiertransporter" auf dem Marktplatz machte auf das Leid von Schweinen, Rindern und Schafen bei ihrer Fahrt zum Schlachthof aufmerksam. Foto: Rothe

Von Steffanie Richter

Heidelberg. Ein quietschgrüner Transporter mit schmalen Sichtluken. In seinem Inneren hört man das schrille Quieken von Schweinen, das dumpfe Muhen von Kühen. Angstgeweitete Tieraugen blicken von Videoleinwänden. Das Deutsche Tierschutzbüro ist mit einem umgebauten Tiertransporter auf Tour durch 32 Großstädte.

Am Mittwoch war Station in Heidelberg. Unter dem Motto "Truck You - Tiertransporte schmecken nicht" wollen die Aktivisten zeigen, unter welchen Bedingungen Schweine, Kühe, Schafe, Ziegen und Hühner deutschland- und europaweit transportiert werden. "Eine Höllenfahrt", nennen es die Tierschützer.

Laut Angaben der Organisation rollen täglich bundesweit Hunderte Lkws, beladen mit knapp vier Millionen Tieren, zu Schlachthöfen oder Zwischenstationen. "Der Transport lebender Tiere ist besonders bei Hitze eine Qual. Das gilt gerade bei Langstreckentransporten in andere Länder", berichtet Julia Weibel, Aktivistin des Deutschen Tierschutzbüros. Die Tiere seien häufig mangelhaft versorgt und stundenlang in den überfüllten Transportern eingepfercht. Viele verletzten sich. "Den meisten Menschen ist das gar nicht bewusst", so Weibel. "Mit unserer Kampagne wollen wir das Leid der Tiere zeigen, über die Missstände bei den Transporten und über Lösungsansätze, wie beispielsweise eine fleischfreie Ernährung, informieren", sagt Weibel.

Hintergrund Schlachttiertransporte: Alle Nutztiere werden transportiert, vor allem Schweine, Rinder, Pferde, Schafe, Ziegen, Geflügel und Fische, die meisten Tiere im Lkw. Europäisches und deutsches Recht: Auf europäischer Ebene schreibt die EU-Transport-Verordnung Nr. 1/2005 seit 2007 Raumangebot, Deckenhöhe, Versorgung und Transportzeiten vor. Danach können [+] Lesen Sie mehr Schlachttiertransporte: Alle Nutztiere werden transportiert, vor allem Schweine, Rinder, Pferde, Schafe, Ziegen, Geflügel und Fische, die meisten Tiere im Lkw. Europäisches und deutsches Recht: Auf europäischer Ebene schreibt die EU-Transport-Verordnung Nr. 1/2005 seit 2007 Raumangebot, Deckenhöhe, Versorgung und Transportzeiten vor. Danach können Rinder, Schafe und Ziegen bis zu 29 Stunden transportiert werden, bevor sie entladen werden und für 24 Stunden an einer zugelassenen Kontrollstelle eine Fress- und Ruhepause einlegen dürfen. Je nach Tierart dürfen die Fahrzeuge bis zu fünf Ladeebenen haben: Pferde einstöckig, Rinder zweistöckig, Schafe und Kälber dreistöckig und Jungtiere (Lämmer, Kälber, Ferkel) vier- oder fünfstöckig. Innerhalb Deutschlands ist die Transportdauer auf höchstens acht Stunden begrenzt. Im gleichen Paragrafen der nationalen Tierschutztransportverordnung werden jedoch Bedingungen angegeben, unter denen der Transport wesentlich länger dauern darf. Nur Langstrecken-Tiertransporte über acht Stunden müssen Tränke- und Ventilationssysteme haben. Kontrollen: Für die Kontrollen der Tiertransporte sind die Veterinärbehörden zuständig; sie erhalten Unterstützung von Polizei oder Zoll. Die Ergebnisse muss Deutschland an die Europäische Kommission übermitteln. Nach Angaben der "Albert-Schweitzer-Stiftung" wurden 2015 in Deutschland etwa 5000 Verstöße bei Transporten festgestellt. sri

Dafür wurde ein Original-Transporter umgebaut und mit Leinwänden ausgestattet. Videoaufnahmen zeigen Schweine, Schafe und Rinder auf dem Weg zum Schlachthof. Auf der 17 Quadratmeter großen Ladefläche wurden 40 Kälber in zwei Etagen übereinandergestapelt. Für Ferkel wurde eine dritte Ebene eingezogen - 100 Tiere pro Ebene. Bei zwei kleinen Tränkstationen im vorderen und hinteren Bereich der rechten Lkw-Wand kommt die Frage auf, wie wohl die Tiere in der Mitte versorgt wurden.

Mit der Tour wirbt die Tierrechtsorganisation für ihre Petition "Tiertransporte schmecken nicht", gerichtet an Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) und Vytenis Andriukaitis, EU-Kommissar für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Über 15.000 Unterschriften haben sie bereits gesammelt, 30.000 sollen es werden. "Langfristig wollen wir ein Ende solcher Transporte. Als erstes Etappenziel fordern wir, Lebendtiertransporte in Nicht-EU-Staaten zu stoppen, stärkere Kontrollen von Tiertransporten, eine maximale Transportdauer von vier Stunden in Deutschland und der EU", erklärt Weibel. Die Ziele seien ambitioniert, denn Verstöße seien an der Tagesordnung. Nur etwa ein Prozent der Transporte werde überhaupt kontrolliert. "Die Tiere stehen unter großem Stress. Zudem sind die meisten ohne Bewegung lebenslang eingesperrt. Die Fliehkräfte auf der Fahrt auszugleichen, ist für sie sehr anstrengend."

"Der Blick in die Augen der Tiere, während ich auf der Autobahn an ihnen vorbeifahre, lässt mich nicht kalt", beschreibt ein Passant seine Gefühle beim Unterschreiben der Petition. "Es ist doch ein Wahnsinn, diese Tiere über so weite Strecken zu transportieren." Eine kleine Urlaubergruppe aus dem Schwarzwald bleibt stehen. Alle schütteln den Kopf. "Wir essen ja auch Fleisch, kaufen aber direkt beim Bauern, der selbst schlachtet. Leider gibt es das ja kaum noch. Die armen Tiere haben diese Qualen nicht verdient."