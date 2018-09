Bedenkenlos planschen konnten die Hunde am Samstag im Tiergartenbad. Da man dort offiziell bereits in der Winterpause ist, war das Wasser frei von Chlor. Foto: Alex

Von Steffanie Richter

Heidelberg. Cooper tänzelt aufgeregt wedelnd am Beckenrand, nimmt einen kurzen Anlauf und "Platsch" - mit einem gewaltigen Sprung stürzt sich der weiße Labrador-Rüde ins Wasser und paddelt zügig in Richtung Ball. Er hat es eilig: Neben ihm zieht Retriever-Dame Angi vorbei, nicht die schlechteste Konkurrenz im Wettschwimmen um die begehrte Trophäe.

Wo sonst Herrchen und Frauen ihre Bahnen ziehen, planschten am Sonntag deren aufgeweckte Vierbeiner. Zum Saisonabschluss bot das Tiergartenbad schon zum dritten Mal in Folge ein "Hundeschwimmen" an. Eine Veranstaltung, die offensichtlich ankommt: Schon zu Einlassbeginn um 11 Uhr bildete sich vor dem Eingang eine lange Schlange von Zwei- und Vierbeinern. "Insgesamt kamen 785 Besucher mit 321 Hunden zum Aktionstag", freute sich Ulrike Handwerk, Betriebsleiterin Bäder bei den Stadtwerken.

Etliche Hunde präsentierten sich als echte Wasserratten, gute Schwimmer - und manchmal sogar Kunstturner. So wagte Labrador-Rüde Anton einen beherzten Sprung vom Ein-Meter-Brett. Einige Artgenossen plantschten lieber mit Spielutensilien im Nichtschwimmerbecken oder jagten gemeinsam über die Wiese.

"Das ist eine so tolle Veranstaltung", schwärmte eine Hundebesitzerin aus Hockenheim. "Wir sind mit unseren Hunden schon das dritte Mal hier. Für Dely und Maya ist Wasser das Allergrößte." Anders als für Hündin Lara, die sich nur bis zum Bauch ins Wasser wagte. "Mehr geht nicht", lachte ihr Frauchen, "sie traut sich einfach nicht."

Da die Filteranlage zuvor abgekoppelt worden war, konnten die Tiere ihren Badespaß ganz ohne Sorgen genießen. So war das Wasser frei von Chlor. Und: anders als zum Beispiel im Neckar mussten die Hunde sich auch nicht vor Strömungen oder Untiefen in Acht nehmen.

"Nach der Aktion wird das Wasser natürlich nicht mehr verwendet", erklärte Handwerk. "Zur kommenden Saison werden Becken und Wasseraufbereitungsanlagen gereinigt und mit frischem Wasser gefüllt."

Für die Vierbeiner war der Aktionstag sichtlich - und deutlich hörbar - eine Riesengaudi. "Ich bin ganz erstaunt, wie friedlich es hier zugeht. Es gibt kaum Geknurre oder Raufereien", freute sich eine Hundebesitzerin aus Weinheim. Einzig beim Sprung aus dem Wasser nahmen die Hunde keinerlei Rücksicht aufeinander: Indem sie sich trocken schüttelten, spendeten die Vierbeiner reichlich Wasser an die umstehenden Artgenossen.

Auf den Rasenflächen gab es Stände von Tierfachgeschäften, Hunde-Physiotherapeuten und -schulen, dazu Tipps und Zubehör rund um den Hund sowie eine tiermedizinische Beratung. Besonders gut kam der Parcours an, bei dem Hunde ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen konnten.

"Der Hundeschwimmtag war wieder eine erlebnisreiche und spaßige Veranstaltung für unsere vier- und zweibeinigen Gäste", resümierte Handwerk. Ein Tag, von dem auch die Vierbeiner, die weniger gut behütet sind, profitieren sollen: Das Eintrittsgeld kommt in diesem Jahr dem Heidelberger Tierheim zugute.