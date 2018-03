Von Arndt Krödel

Heidelberg. Für Betroffene, zu denen auch die eigene Familie zählt, ist es ein Moment des Schocks, wenn der Arzt die Diagnose Krebserkrankung im fortgeschrittenen Stadium stellt. Und auch für die Behandelnden ist die Situation nicht einfach zu bewältigen - im Gegenteil: Es ist eine Herausforderung.

An der Thoraxklinik Heidelberg, einer der größten Lungenfachkliniken Europas, die Teil der Universitätsklinik ist, läuft jetzt die erste Phase eines Projekts an, mit dem die kommunikative Betreuung von Patienten mit eingeschränkter Prognose verbessert werden soll. Lungenkrebsexperten begannen vor zwei Jahren damit, das neuartige Betreuungs- und Kommunikationskonzept mit dem Akronym "HeiMeKOM" (Heidelberger Meilenstein-Kommunikation) zu entwickeln. Ärzte und Pflegekräfte sollen damit in ihrer Kommunikation mit dem Patienten auf lange Sicht gestärkt werden. Das bis Ende 2019 laufende Projekt, das von Oberarzt Matthias Villalobos geleitet wird und an dem auch die Pflegewissenschaftlerinnen Anja Siegle und Laura Hagelskamp beteiligt sind, erhält Fördermittel vom Bundesgesundheitsministerium.

Als "Meilenstein" wird der Punkt bezeichnet, an dem entweder die spezifischen Therapien der Tumorerkrankung erschöpft sind oder nicht mehr sinnvoll angeboten werden können. "Dann wird es wichtig, wieder neue Perspektiven zu finden, auch in der Behandlung", erläutert Prof. Michael Thomas, Chefarzt der Abteilung Innere Medizin/Onkologie an der Thoraxklinik im Gespräch mit der RNZ. "Was gibt es für Möglichkeiten? Wie relevant sind die? Mach ich das oder mach ich das nicht?", lauten die Fragen des Patienten.

Zusammen mit der Abteilung Allgemeinmedizin und Versorgungsforschung der Universitätsklinik Heidelberg wurde im Vorfeld in Interviews erforscht, was dem Patienten wichtig ist, wenn die Prognose seiner Tumorerkrankung nur noch begrenzte Zeit umfasst. Dabei äußerten die Befragten laut Michael Thomas den Wunsch nach einer Kontinuität in der Kommunikation mit den Ärzten, eine feste Zuordnung von Behandlern, die den Patienten und seinen Fall kennen und ihn gleichsam lotsen können.

Auch das, was der Arzt mit welcher Mimik sagt, hat für den Patienten eine große Bedeutung. Er möchte eine klare und abgestimmte Information, und auch Sorgen und Nöte sollen angesprochen werden. "Die Patienten sind bei einer solchen Erkrankung auch auf der Sinnsuche - wie kann ich damit umgehen, wenn ich jetzt doch sterben muss?", gibt der Onkologe seine Erfahrungen wieder.

Eine wichtige Rolle im HeiMeKOM-Konzept spielen auch die Pflegekräfte, die künftig gemeinsam mit den Ärzten die Patientengespräche führen und auch zwischen den einzelnen Gesprächen den Patienten mal ansprechen und nach seinen Beschwerden und Problemen fragen sollen. "Dann kann man bei einer nichtheilbaren Erkrankung sogar auch die spirituelle Dimension, die jeder Mensch ja in sich trägt, anstoßen. Man kann Impulse geben", meint Thomas.

Erfahrene Pflegekräfte aus der eigenen Klinik, die sich für diese Position beworben haben, werden zurzeit in "Tandems" gemeinsam mit den Ärzten spezifisch trainiert. Nach Abschluss des Projekts sollen die Ergebnisse einer ausführlichen Bewertung unterzogen werden. Ziel von "HeiMeKOM" ist, das Konzept in das deutsche Gesundheitssystem hineinzutragen und auch dessen Finanzierung durch die Krankenkassen zu erreichen.