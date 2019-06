Heidelberg-Handschuhsheim. (bec) Dr. Heinz Markmann aus Handschuhsheim war als Neunjähriger bei der Eröffnung der Thingstätte dabei. Markmann, 1926 in Handschuhsheim geboren, ist Sozial- und Wirtschaftswissenschaftler und arbeitete bis zur Pensionierung 1989 als Leiter des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB). Seit 1949 ist der Mitglied der SPD.

Erinnern Sie sich noch an den Bau?

Wir haben natürlich mitgekriegt, dass da oben auf dem Heiligenberg eine große Baustelle ist. Das war unser Hausberg, klar, wir sind raufgestiefelt und haben gesehen, wie der Arbeitsdienst die Erdarbeiten gemacht hat. Man hat es ab und zu knallen gehört, die haben ja die Felsen sprengen müssen für die Anlage. Dann sind wir am Sonntag rauf, denn der Arbeitsdienst hat da für die Erdbewegungen ein Feldbähnchen aufgebaut. Ohne Lokomotive, aber mit so Kippwagen, die man geschoben hat. Die Bremsen haben wir weggemacht und haben die den Buckel raufgeschoben. Dann sind wir damit runtergefahren. Das war der erste Eindruck von der Thingstätte.

Sie waren neun Jahre alt und beim "Jungvolk". Wie hat man Sie sich als "Pimpf" vorzustellen?

Braunhemd, schwarzes Halstuch mit Lederknoten, schwarze kurze Hose, dickes Koppel um den schmalen Bauch, Schulterriemen, Socken und Stiefel. Das war die Uniform. Es war damals schon Jugenddienstpflicht. Gesunde Buben und Mädel mussten ab neun oder zehn Jahren zu den Jungmädeln oder zum Jungvolk.

Wie ist Ihnen die Einweihungsfeier in Erinnerung?

Ein schöner Sommerabend. Ich war im Schulchor und wir haben "Flamme empor" gesungen. Vorne, gegen die Rampe hin war ein Riesen-Scheiterhaufen aufgebaut. Der ist angezündet worden mit Mords-Flammen, Rauch und Funken. Um die Anlage außenrum waren riesige Fahnenmasten mit den großen Hakenkreuzfahnen, und auf den Zugangsstufen zu den Sitzreihen standen ältere Pimpfe und Hitlerjugend mit Fackeln. Die Sitzreihen waren dicht besetzt. Wer nicht freiwillig dorthin wollte, dem wurde natürlich ein bisschen nachgeholfen.

Goebbels hielt die Festrede.

Als Schirmherr sozusagen. Ich habe den Mann nur schräg von hinten gesehen - wir standen hinten vor dem Bühnengebäude, und ich konnte ihn am Feuer vorbei am Rednerpult stehen sehen. Ich habe nur die SA-Mütze, die er aufhatte, und eine schmale Figur in Erinnerung. Die Rede wurde natürlich mit Lautsprechern übertragen. Was der gesagt hat, dürfen Sie mich nicht fragen. Wir wussten natürlich, dass der Reichspropagandaminister gleich nach Hitler kam. Da war man natürlich beeindruckt, dass so ein großer Mann ausgerechnet nach Heidelberg kommt. Und die Leute waren auch beeindruckt. Sieg-Heil-Rufe natürlich. Zum Schluss das Horst-Wessel-Lied und das Deutschlandlied erste Strophe. Ja, dann war das für uns vorbei.

Wie hat das Ganze auf Sie gewirkt?

Eine seltsame Mischung von einer Art Ergriffenheit durch das Schauspiel und Faszination durch das Feuer. Ich war neun Jahre alt damals. Und da betrachtet man natürlich die Welt mit anderen Augen. Der politische Gehalt dieser Sache, der ging gar nicht an uns ran.

Gab es später noch einmal eine solche Feier?

Die nächste Begegnung mit der Thingstätte war ein Jahr später, da war irgendeine große Parteiveranstaltung. Es war zur Sonnenwende; alles war damals mit dieser Altdeutschtümelei. Da mussten wir dann mit Fackeln auf die Stufen stehen.

Wie ging die NS-Zeit für Sie zu Ende?

Ich bin 1943 zur Flak in Mannheim-Neuostheim eingezogen worden. Das war die Feuertaufe sozusagen: als 17-jährige Buben an der großen Kanone. Mit viel Blutvergießen um mich herum bin ich durchgekommen. Ich habe mich freiwillig zu den Fliegern gemeldet, im Sommer 44 bin ich eingezogen worden. Dann ging es an Weihnachten zu Fuß an die Ostfront. Die Russen waren südlich von Warschau durchgebrochen. Uns haben sie da als Kanonenfutter eingesetzt. Ich habe den ganzen Rückzug mit allem Drum und Dran bis zur Oder mitgemacht. Beim Abhauen, weil die Russen übermächtig waren, hat mir einer noch von hinten ins Knie geschossen. Bin aber rausgekommen und dann nach Thüringen ins Lazarett.

Hatten Sie ein "Kriegsabitur" in der Tasche?

Das war der sogenannte "Reisevermerk". Den haben wir praktisch geschenkt bekommen. Der hat aber nach dem Krieg auch nichts mehr gegolten, also keine Studienberechtigung. Dann wurden von den Schulen mit der Universität zusammen Vorsemester-Kurse eingerichtet. Es gab eine Prüfung und wir haben stolz unser Reifezeugnis gekriegt. Ich habe mich auch gleich im Sommersemester 1946 immatrikuliert.