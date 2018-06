Heidelberg. (kaz) Dürfen Erwachsene die Rutsche ins Nichtschwimmerbecken benutzen? Na klar! Eine Besucherin des Thermalbades hat einen Riesenspaß daran, für sie ist das ein Ritual, das sie mehrmals wiederholt. Das Oktober-Hoch mit Temperaturen bis zu 25 Grad hat dem Bad in Bergheim nochmals einen Besucheransturm beschert. Genau 616 waren es am Sonntag, 546 am Samstag, immerhin 209 am Freitag und 457 am Montag.

"Viele Gäste haben in den letzten Tagen einen halben Tag Urlaub genommen oder Überstunden abgebaut", sagt Badleiter Tobias Hornisch. Alle Gäste verbindet der Wunsch, der Sommer möge nie zu Ende gehen. Am Donnerstag aber ist das Thermalbad definitiv zum letzten Mal geöffnet. Ursprünglich sollte es am 8. Oktober schließen, dann gab es eine Verlängerung bis zum vergangenen Wochenende, doch wegen der tollen Wetteraussichten hängten die Stadtwerke als Betreiber nochmals ein paar Tage dran. Stammgäste finden das prima, Marianne Treu hat sich im Namen aller sogar schon ganz offiziell für so viel Flexibilität bedankt.

Laut Hornisch haben sich in dieser Saison die neu eingeführten Zeitwertkarten bewährt. Diese lassen sich immer wieder neu aufladen und sind auch in den Hallenbädern gültig. Umgerechnet kostet eine Minute Schwimmen dann vier Cent. Der Badleiter hat während der wechselhaften Saison übrigens keinen Tag erlebt, an dem nicht mindestens 200 Gäste ins Thermalbad kamen. Sogar vom scheußlichen Wetter Anfang Oktober ließen sich die Schwimmer nicht abschrecken, zogen auch mitten in einem Wolkenbruch ihre Bahnen. Am heutigen Mittwoch und am morgigen Donnerstag ist das Bad nochmals von 11.30 bis 17.30 Uhr geöffnet, bis 16.30 Uhr ist Einlass. Vermutlich kommen wieder viele nach Feierabend, um vor der Winterpause noch ein letztes Mal im 27 Grad warmen Wasser abzutauchen.