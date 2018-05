Ebrahim Esmaily fährt seit rund zwei Jahrzehnten in Heidelberg Taxi. Am Samstag erzählt er seine besten Anekdoten im Interkulturellen Zentrum. Foto: Interkulturelles Zentrum

Von Sebastian Riemer

Heidelberg. Wer kennt Heidelberg und seine Menschen am besten? Die Taxifahrer natürlich. Viele davon haben ausländische Wurzeln. Als Weltbürger auf vier Rädern sind sie in dieser Stadt heimisch geworden und können aufregende Geschichten erzählen. Vier von ihnen tun genau das am kommenden Samstag, 12. Mai, um 20 Uhr bei der Veranstaltung "Taxi Driver" auf der Bühne im Interkulturellen Zentrum in der Bergheimer Straße 147. Der Eintritt ist frei. Die RNZ hat sich vorab schon einmal mit Ebrahim Esmaily, 54, und Behrouz Kakapour, 62, zusammengesetzt. Beide stammen ursprünglich aus dem Iran - und haben in ihren Taxis in Heidelberg schon die verrücktesten Sachen erlebt.

Was mögen Sie an Ihrem Job?

Kakapour: Er ist so abwechslungsreich. Wir sind mal Psychologe, mal Krankenpfleger, mal Notarzt. Und natürlich bedeutet Taxifahren auch eine große Freiheit - ich bin mein eigener Herr.

Hintergrund RNZ Gewinnspiel: Mit dem Taxi zu "Taxi Driver" Sie wollen am Samstag zuhause abgeholt und zu der Veranstaltung im Interkulturellen Zentrum gefahren werden? Kein Problem: Die RNZ verlost zwei Gratisfahrten mit den beteiligten Taxifahrern. Gegen 19.30 Uhr werden die zwei Gewinner abgeholt - und können jeweils eine Begleitperson mitnehmen. Wer gewinnen will, ruft an unter [+] Lesen Sie mehr RNZ Gewinnspiel: Mit dem Taxi zu "Taxi Driver" Sie wollen am Samstag zuhause abgeholt und zu der Veranstaltung im Interkulturellen Zentrum gefahren werden? Kein Problem: Die RNZ verlost zwei Gratisfahrten mit den beteiligten Taxifahrern. Gegen 19.30 Uhr werden die zwei Gewinner abgeholt - und können jeweils eine Begleitperson mitnehmen. Wer gewinnen will, ruft an unter Telefon 0137822 / 702355 oder schickt eine SMS an die Nummer 52020 mit RNZ HD PREIS (auf Leerzeichen achten) und dem Kennwort TAXI sowie Name und Adresse. Die Leitungen sind bis einschließlich Freitag, 11. Mai, 13 Uhr, geschaltet. *Kosten pro Anruf 0,50 Euro aus dem dt. Festnetz. Anrufe aus dem dt. Mobilfunknetz ggf. stark abweichend. Kosten pro SMS aus dem dt. Mobilfunknetz 0,49 Euro.

[-] Weniger anzeigen

Wieso denn Notarzt?

Kakapour: Ein Beispiel: Vor vielen Jahren kam am Mönchhofplatz mal eine Dame auf mich zu, die konnte kaum noch laufen. Sie hatte einen Herzinfarkt, also raste ich mit ihr zur Medizinischen Klinik. Aber am Notaufnahme-Eingang wollte man mich erst wegschicken. Mir wurde gesagt: "Reden Sie Deutsch!" Zum Glück wurde sie dann aber doch noch aufgenommen.

Erleben Sie solche Ressentiments öfter?

Esmaily: Das kommt schon immer wieder mal vor. Am Bismarckplatz stieg mal eine Frau ein und sagte immer wieder vor sich hin: "Unglaublich, unglaublich." Was denn unglaublich sei, fragte ich. Und sie: "Alle Taxifahrer sind Ausländer!"

Wie haben Sie reagiert?

Esmaily: Ich erzählte, ich käme aus Zuzu, einem Land 1365 Kilometer südöstlich der Malediven. Zuzilaner seien die besten Taxifahrer weltweit, behauptete ich, sie würden in Berlin, New York und Sydney fahren.

Hat sie das geglaubt?

Esmaily: Sie war skeptisch und wollte zuhause in den Weltatlas gucken. Aber am Ende hat sie meine Botschaft, glaube ich, verstanden: Zuzu war natürlich eine Erfindung von mir - weil es einfach keine Rolle spielt, woher ein Mensch kommt.

Taxifahren ist ja auch ein sozialer Beruf. Sind die Gespräche mit den Gästen nicht auch manchmal anstrengend?

Kakapour: Betrunkene können schon gewaltig nerven - etwa, weil sie ständig vergessen, was man ihnen gerade gesagt hat. Aber in den meisten Fällen ist es doch toll, ständig so viele verschiedene Menschen kennenzulernen.

Esmaily: Ich versuche immer, eine Brücke zu meinem Fahrgast zu finden - etwa über die Literatur, das Theater, die Musik. Da hilft mir, dass ich im Iran so eine große Bibliothek hatte - bis die Revolutionäre alles bis auf den Koran verbrannt haben.

Mir ist schon häufiger aufgefallen, dass Taxifahrer eine umfangreiche Allgemeinbildung haben. Sie können bei vielen Themen mitreden.

Kakapour: Natürlich! Dass Taxifahrer ungebildet sind, ist ein Vorurteil. Ein Kollege von uns ist ein Arzt aus Afghanistan, ein anderer war im Jemen Pilot.

Sie selbst waren im Iran Lehrer. Bedauern Sie es, nicht mehr in diesem Beruf arbeiten zu können?

Kakapour: Ich träume regelmäßig, dass ich wieder in der Schule arbeite. Aber die Revolutionäre haben mich ja schon im Iran rausgeschmissen. Und ich bin einfach sehr dankbar: Deutschland hat mir Unterkunft, Arbeit und eine Zukunft gegeben. Ich lebe in einem Land, in dem das Volk die Politik bestimmt - und die überwältigende Mehrheit der Deutschen hat nichts gegen Menschen, die aus anderen Ländern hierher kommen.

Sie leben seit 22 Jahren mit Ihrer Familie in Heidelberg. Fühlen Sie sich zuhause?

Kakapour: Natürlich. Ich glaube, ich spreche da auch für die meisten Taxifahrer: Heidelberg ist unsere Stadt. Und wir passen gut auf sie auf.

Herr Esmaily, Sie leben sei 18 Jahren hier, ebenfalls mit Familie. Ist Heidelberg auch für Sie Heimat geworden?

Esmaily: Immer wenn ich aus dem Urlaub zurück nach Heidelberg komme, denke ich: Endlich daheim! Ich fühle mich als Weltbürger, aber ja, in Heidelberg bin ich zuhause.

Vielen Dank für dieses sehr interessante Gespräch.

Esmaily: Darf ich Ihnen noch meine Lieblings-Trinkgeldgeschichte erzählen?

Ich bitte darum!

Esmaily: An der Kopfklinik, ein alter, sehr schicker Mann steigt ein. Als er erfährt, dass ich aus dem Iran komme, sagt er: "Ahmadinedschad ist ein großartiger Präsident." Ich bin empört, sage ihm, dass das ein Verbrecher ist. Und er: "Nein, er ist gegen Juden, das gefällt mir." Er fragte mich dann, ob ich Muslim sei, aber ich habe einfach behauptet: "Nein, ich bin Jude." Er hat hyperventiliert, ich musste ihm Luft zufächeln. Immer wieder fragte er, ob das stimme, dass ich Jude sei. Und ich blieb dabei, sagte aber auch, dass das ja eigentlich egal sei, welche Religion jemand habe. Am Ende kostete die Fahrt 7,20 Euro. Er gab mir 20 Euro und sagte: "Der Rest ist für Sie."