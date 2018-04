Von Steffen Blatt

Heidelberg. Sie hatten alles so schön geplant: Am Sonntag sollte mit einem großen Tag der offenen Tür das "Tanzhaus" eröffnet werden, die neue Zentrale der Tanzschule Nuzinger auf dem Landfried-Gelände. Doch am Nachmittag des gestrigen Donnerstag sitzt Nuzinger-Geschäftsführer Ingo Schneckenberger mit seinem Team ziemlich bedröppelt im Restaurant "Cottage", das zum "Tanzhaus" gehört. Denn just während des Pressetermins kam die Hiobsbotschaft: Der Tag der offenen Tür kann nicht stattfinden.

Grund dafür ist die Brandmeldeanlage. Die funktioniert zwar einwandfrei, doch es fehlt ein gezeichneter Plan einer Fachfirma von der Abnahme. Darum versagten Feuerwehr und Baurechtsamt die Genehmigung. "Wir bedauern die Absage natürlich sehr. Gern hätten wir den Heidelbergern am Sonntag das Tanzhaus gezeigt. Aber unsere Türen stehen immer offen", sagt Schneckenberger erstaunlich gefasst.

Dabei hätte er allen Grund, aus der Haut zu fahren: Die ganze Organisation - geplant waren unter anderem Schnupper-Workshops, Tanzvorführungen und eine große Verlosung -, die Werbung, alles umsonst. Jetzt will die Tanzschule am Sonntag wenigstens draußen ein Mini-Angebot machen für all jene, die von der Absage nichts mitbekommen haben: vielleicht Waffeln, Würstchen und Glühwein.

Und so wird der Start des "Tanzhauses" weit weniger spektakulär verlaufen als gedacht. Denn immerhin können die regulären Tanzkurse wie geplant ab Montag stattfinden. Dann beginnt in der Tat eine neue Ära in der Geschichte der Tanzschule Nuzinger, die in diesem Jahr ihr 90-jähriges Bestehen feiert. Denn mit den drei Sälen in den Räumlichkeiten des ehemaligen "Asporta"-Fitnessstudios hat man nun endlich genug Platz und ist optimal erreichbar.

Hintergrund

Von Steffen Blatt

Heidelberg. Ob mit Tag der offenen Tür oder ohne - die Eröffnung des "Tanzhauses" auf dem Landfried-Gelände ist für die Tanzschule Nuzinger ein Meilenstein in ihrer 90-jährigen Geschichte. Fast 800 Quadratmeter Fläche hat die neue Zentrale in Bergheim, 410 davon verteilen sich auf drei Säle, die mit einem speziellen Kunststoffboden ausgestattet sind. Der ist nicht so empfindlich wie Parkett. Seit Sommer 2017 sind die Handwerker zugange. Auch beim gestrigen Presserundgang wurde noch schwer gearbeitet, bis Sonntag wäre aber alles so weit fertig gewesen, um es den Besuchern präsentieren zu können - umso ärgerlicher ist die kurzfristige Absage des Tags der offenen Tür. Während der Umbauarbeiten bekam die Tanzschule unter anderem die Auswirkungen des allgemeinen Baubooms zu spüren. So sei es etwa vorgekommen, dass wichtige Teile erst später geliefert werden konnten, einmal sei ein Hersteller wegen eines Großauftrags sogar ganz abgesprungen, berichtet Nuzinger-Geschäftsführer Ingo Schneckenberger. Das führte natürlich zu Verzögerungen. Komplett fertig ist das Restaurant "Cottage", das auch für die Öffentlichkeit zugänglich sein wird. Nuzinger investiert in den neuen Standort rund 600.000 Euro, zusammen mit dem Vermieter Landfried Immobilien fließen knapp über eine Million Euro in das Projekt. "Hier können wir auch unsere eigenen Veranstaltungen ganz anders präsentieren", sagt Schneckenberger. Parkplatzprobleme wie im ehemaligen Stammhaus in der Endemannstraße in der Weststadt gehören nun der Vergangenheit an. Auch mit Bus und Bahn ist das "Tanzhaus" optimal angebunden. Alle Nuzinger-Standorte in Heidelberg, Schriesheim und Neckargemünd sind auch für private Feiern und Firmenveranstaltungen buchbar. Seit 2017 gibt es mit der Nuzinger Events GmbH eine eigene Firma, die sich um Catering und Barbetrieb der Tanzschule kümmert. Und die hat schon das nächste Projekt auf dem Zettel. Denn in den Räumen der "Nachtschicht" in der Nachbarschaft wird ein Gastro-Betrieb mit Veranstaltungsraum entstehen.

"Wir haben rund 40 Prozent mehr Fläche im Vergleich zur Endemannstraße", sagt Schneckenberger. Dort in der Weststadt befindet sich der erste Firmensitz, der 1955 gebaut wurde. Das Gebäude wurde im Dezember 2017 aufgegeben; es wird abgerissen und an seiner Stelle ein Wohnhaus errichtet. Auch die Filiale im "H+"-Gebäude im Wieblinger Weg wird Nuzinger aufgeben. Die Filiale in der Friedrich-Ebert-Anlage, seit 1984 Stammsitz, wird aber weiter genutzt.

Mit dem "Tanzhaus" setzt Nuzinger die Entwicklung von der reinen Tanzschule hin zum Freizeitunternehmen fort. Das wird auch an der Kursstruktur deutlich: Bei den Erwachsenen etwa wird nicht mehr wie früher ein Kurs nach dem anderen belegt, bis man in der Goldstufe angelangt ist. Stattdessen bezahlen die Kunden einen Wochenbeitrag zwischen 14,90 und 18,90 Euro und können dann so oft zum Tanzen kommen, wie sie möchten, egal, ob in Heidelberg oder in den Zweigstellen Schriesheim und Neckargemünd. "So kann man schnell lernen, wenn man möchte, oder es langsamer angehen lassen", erklärt Schneckenberger. Die Angebote richten sich nach den bekannten Kursstufen. Den klassischen Jugendtanzkurs mit Anmeldung und Abschlussball gibt es aber auch noch. Schneckenberger: "Da hat sich über die Jahre gar nicht so viel geändert."