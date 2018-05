Von Lilly von Consbruch

Heidelberg. Wer war der erste Rock’n’Roller der Weltgeschichte? Pfarrer Vincenzo Petracca ist sich sicher: König David. "Schon David tanzte vor dem Herrn", erklärt der Pastor der City-Kirche beim Tanzgottesdienst an Christi Himmelfahrt in der Heiliggeistkirche. Und er präzisierte noch: "Die göttliche Gegenwart elektrisierte David und ließ seinen Geist tanzen."

Wie das mit dem Elektrisieren ganz praktisch vonstattengeht, konnten die Kirchenbesucher selbst erleben. Während des Gottesdienstes wirbelten zunächst die Tanzlehrer Daria Bieniek und Johannes Scheurig von der Tanzschule Nuzinger - zu der Musik der Mannheimer Band "Juri’s Kitchen" - durch die Kirche. Doch nach dem eigentlichen Gottesdienst hielt es auch die Besucher nicht mehr auf den Kirchenbänken.

Beim mittlerweile vierten Tanzgottesdienst lag der Schwerpunkt ganz auf Rock’n’Roll und Discofox-Tänzen. Mit Liedern wie "Hallelujah" von Leonhard Cohen, "Wind of Change" von den Scorpions oder Joan Osbornes "One of us" brachte die Band den heiligen Boden zum Beben. "Die Musik ist unglaublich, die reißt einen richtig mit", so eine junge Besucherin nach dem Gottesdienst. Und eine ältere Dame meinte sogar: "Seit 65 Jahren warte ich auf so einen Gottesdienst!"

Für Pfarrer Petracca ist die Kirche einfach der richtige Ort zum Tanzen: "Besonders an Himmelfahrt sollten unser Geist und die Gedanken frei sein", sagte er in seiner Predigt. Und beim Tanzen im Gotteshaus verfalle der Geist in einen heiligen Rausch und breche aus den alltäglichen Zwängen aus. "Du bist nicht zu jung, nicht zu alt. Gemeinsam geben wir dem Glauben tanzend Gestalt."

Petracca möchte mit den Tanzgottesdiensten Menschen erreichen, die sonst nicht in die Kirche kommen würden. "Angefangen hat alles mit unserer Tanznacht für Jugendliche", erklärt er. "Aber wir wollten noch mehr machen, wir wollten die Musik in den Gottesdienst integrieren." Das gefällt nicht jedem. "Ich höre oft skeptische Stimmen, die meinen, so etwas gehöre nicht in die Kirche", sagt Petracca.

Doch nicht wenige würden ihre Meinung ändern, wenn sie einmal dabei gewesen seien. So wie eine Besucherin am Himmelfahrtstag, die anfangs eher skeptisch war. Danach fand sie aber: "Die christlichen Inhalte wurden mit den Tänzen verbunden und der ganze Gottesdienst war gut inszeniert."

Wer auch mal auf heiligem Boden tanzen möchte, hat dazu schon am morgigen Samstag wieder die Gelegenheit. Ab 20.30 Uhr feiert die Tanzschule Nuzinger dort eine Party mit Standard- und Lateintänzen - und in der Kirche wird sogar eine Bar aufgebaut. Dabei wird für einen guten Zweck getanzt: Der Eintritt in Höhe von fünf Euro geht an das Projekt "Manna", das in der Plöck einen Café-Treff führt und kostenlose Bildungsangebote für Menschen mit wenig Geld macht.