Heidelberg. Karlheinz Sausbier möchte verborgene Schätze heben: Auf Dachböden, im Keller oder einfach in der Schublade lagern sie - alte, handschriftlich verfasste Texte noch aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg. Wer sie findet, steht oft vor einem Rätsel. Denn die damalige Schreibschrift, allgemein als Sütterlin bezeichnet, ist heute kaum lesbar. "Diese Schätze müssen gehoben werden", meint der 61-Jährige, der die beiden Sätze auf der rechten Seite ("Können Sie Sütterlin lesen?" und "Wer kann das noch lesen?") selbst geschrieben und der RNZ geschickt hat.

Dabei konnte Sausbier selbst lange nichts mit der altmodischen Handschrift anfangen. Nur durch einen Umweg geriet er an Sütterlin: "Wegen meines Namens bin ich eigentlich darauf gekommen", schmunzelt der Hausmeister, der heute Vorsitzender der Interessengemeinschaft (IG) Sütterlin ist. Als Sausbier sich vor etwa 15 Jahren in Archiven durch alte Aufzeichnungen wühlte, um zu erfahren, woher sein Name stammt, kam er damals schnell an seine Grenzen: "Da fiel mir auf, du kannst das Zeug ja gar nicht lesen." Heute gibt Sausbier schon seit Jahren beliebte Sütterlin-Kurse an den Volkshochschulen der Region. Sein neuestes Projekt ist der Aufbau einer Gruppe, die sich regelmäßig in Heidelberg trifft, um alte Texte zu entziffern.

Sausbier hatte nach seinen Erfahrungen im Archiv nicht die Hände in den Schoß gelegt, sondern begonnen, Sütterlin zu lernen. Als er seine Ahnentafel schließlich bis ins Jahr 1720 zurückverfolgt hatte, löste die Liebe zur alten Handschrift sein Interesse an den Vorfahren ab. Ein Archivmitarbeiter redete ihm amüsiert zu: "Keine Sorge, die Ahnen laufen einem ja nicht weg."

Die IG Sütterlin gibt es mittlerweile seit zwölf Jahren. Seitdem kommen immer wieder Menschen zu den Mitgliedern, um sich helfen zu lassen: "Viele Leute sind sehr froh darüber", so der 61-Jährige stolz. Einiges davon begleitet ihn bis heute: "Eine Geschichte werde ich nie vergessen", lächelt Sausbier. Eine Frau brachte Briefe ihres Vaters aus dem Krieg zu ihm. "Es war eine ganz brutale Schrift", erinnert er sich. Den Grund dafür erfuhr Sausbier bald: Der Mann verlor im Krieg seinen rechten Arm, musste die Briefe also mit seiner ungeübten linken Hand schreiben. Sausbier war berührt von dem Schicksal und den Erlebnissen, die der Soldat mit seiner Frau teilte. Mit einem unguten Gefühl im Bauch erfuhr Sausbier dann, dass der einarmige Soldat nach einem erfüllten Leben als Berufsschullehrer im Alter von 92 Jahren gestorben war.

Dabei hat die Schrift - auch unabhängig vom Inhalt der Briefe oder Tagebücher - noch einen ganz anderen Effekt auf die Generation, die den Zweiten Weltkrieg in jungen Jahren erlebte: "Für sie ist Sütterlin der Anker in die Jugend zurück", erzählt Sausbier und erklärt: "Als der Krieg kam, war ihre Jugend vorbei." Der Anblick der Handschrift lasse bei den Menschen die Erinnerung an die unbeschwerte Schulzeit aufleben: "Für sie ist das ein Zauberwort."

Dabei ist es gar nicht korrekt, alle alten Handschriften als Sütterlin zu bezeichnen, weiß Sausbier: "Es ist eigentlich eine Falschbezeichnung." Sütterlin im engeren Sinne habe es nur etwa 20 Jahre gegeben, als Reformschreibschrift. Sie löste die deutlich kantigere Kurrentschrift ab, die noch vor 1914 gelehrt wurde. Auch sie wird heute gemeinhin als Sütterlin bezeichnet.

Was allerdings ein eklatanter Fehler sei, so Sausbier, ist, dass heute die Frakturschrift von rechten Bewegungen genutzt würde. Nur den wenigsten Menschen sei der Erlass des NS-Regimes von 1941 bekannt. Darin heißt es: "Die sogenannte gotische Schrift als eine deutsche Schrift anzusehen oder zu bezeichnen, ist falsch. In Wirklichkeit besteht die sogenannte gotische Schrift aus Schwabacher Judenlettern." Für Sausbier, den Freund der alten Schrift, ist das mehr als ärgerlich: "Den Nazis gehört die Schrift weggenommen", fordert der 61-Jährige.

Was Sausbier an Sütterlin und anderen alten Schriften fasziniert, sind die Herausforderungen im Entziffern: Auf der einen Seite müsse der Leser sehr penibel sein, "jedes Häkchen zählt", so der 61-Jährige. Auf der anderen Seite brauche es eine gute Portion an Kreativität. "Man muss beides sein, penibel und kreativ", schmunzelt er.

Info: Wer Sütterlin lernen möchte, kann ab Dienstag, 6. November, 18 Uhr, an dem VHS-Kurs von Karlheinz Sausbier teilnehmen (Anmeldung unter Telefon: 06221 / 911911). Wer einzelne Schriftstücke entziffern lassen möchte oder an den regelmäßigen Treffen der IG Sütterlin teilnehmen will, kann sich unter Telefon: 0621 / 26256 melden