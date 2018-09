Kai Rethfeldt zog nun endgültig in die ehemalige Metzgerei Hockenberger in der Plöck. Foto: Hentschel

Heidelberg. (Sm) Wo früher Wurst und Fleisch über die Theke gingen, wird heute Süßes in den unterschiedlichsten Farben, Formen und Geschmacksrichtungen verkauft. Die kleine, alteingesessene Metzgerei Hockenberger hatte Anfang des Jahres aufgehört, und so kam Kai Rethfeldt, als er in der Plöck den leeren Laden sah, eine Idee: Die Wurst ist weg, meine Pralinen kommen rein.

Und dass er das natürlich renovierte, aber weitgehend im Urzustand belassene Geschäft jetzt "Süße Metzgerei" nennt, ist, wenn man sich dort umschaut, nur konsequent. Der durch die ehemalige Chocolaterie "RoCo" bekannte junge Mann hat den kleinen, rund zehn Quadratmeter "großen" Verkaufsraum so gut wie gar nicht umgebaut.

Die weißen Kacheln an den Wänden sind geblieben, der Mosaikfußboden auch. Wo sonst Würste an Haken hingen, sind es jetzt Tüten, gefüllt mit Pralinen. Und wo sich die Fleischauslage hinter dem verglasten Tresen befand, locken jetzt Süßigkeiten.

Ein paar Regale kamen hinzu, in denen witzige essbare Gegenstände wie ein Schachspiel oder ein Rasierset stehen. Auch Fußbälle oder Rennautos gibt es - die aber nicht nur zu bestaunen, sondern in Schokoladenform auch zu essen.

Ab Oktober und dann vermehrt mit der beginnenden Adventszeit wird es auch echte Nürnberger Lebkuchen, Aachener Printen oder Adventskalender geben - und natürlich Stollen. Besonders stolz ist Rethfeldt auf die Produkte von der Firma Sawade.

1880 eröffnete das erste Geschäft für feine, handgemachte französische Pralinen, Konfekt und Bonbons in der Berliner Prachtstraße Unter den Linden. Der königliche Hof wurde schnell auf die Manufaktur aufmerksam, und so ernannte Prinz Georg von Preußen den Konfekthersteller zum königlichen Hoflieferanten. Bis heute werden die süßen Spezialitäten ohne Verwendung von chemischen Konservierungsmitteln und künstlichen Aromen hergestellt.

"Ich mag Pralinen", begründet Rethfeldt seine zum Beruf gewordene Leidenschaft. Aber im Januar, wenn er von der internationalen Süßwarenmesse aus Köln kommt, dann kann er anfangs Pralinen zwar noch angucken, aber nicht essen: "Ich muss ja schließlich alles probieren, was ich einkaufe."

Er weiß sogar, wie viele Kalorien jede Süßigkeit hat, beispielsweise der Rumtrüffel hat 140. Aber, so versichert er, "es gibt auch weniger gehaltvolle Pralinen". Doch ab und zu, um bei Köln zu bleiben, "muss man sich auch was jönne könne". Denn davon lebt schließlich eine Chocolaterie wie die "Süße Metzgerei".

Info: Süße Metzgerei, Plöck 14, Telefon: 0162/1625530, Öffnungszeiten: Montag, Dienstag, Freitag 10 bis 13.30 Uhr, 15 bis 18 Uhr, Mittwoch, Donnerstag 10 bis 13.30 Uhr, Samstag 10 bis 15 Uhr.