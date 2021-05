Heidelberg. (RNZ/ppf) Das Studierendenwerk informiert: Die Psychosoziale Beratung für Studierende bietet am Donnerstag, 6. Mai von 12 bis 14 Uhr ein Web-Seminar für alles Wissenswerte rund um die psychische Gesundheit an. Der anspruchsvolle Studienalltag kann oftmals ganz schön herausfordernd sein, schreibt das Studierendenwerk. Gerade in der aktuellen Lage, wenn einen Einsamkeit und Lernstress einholen, ist es umso wichtiger, persönliche Probleme zu erkennen und sich beraten und helfen zu lassen. Die Psychologinnen und Psychologen erklären genau, wie es zu einer psychischen Störung kommen kann und wann es ratsam ist, sich professionelle Unterstützung zu holen. Einfach unter zoom.us/j/92565514584 kostenlos teilnehmen und sich über alles Wichtige informieren.

