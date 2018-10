Von Timo Teufert

Heidelberg. Fast 30 Jahre lang lenkte Ulrike Leiblein die Geschicke des Studierendenwerks Heidelberg. In der vergangenen Woche wurde die studierte Betriebswirtin in der Zeughaus Mensa in den Ruhestand verabschiedetet. In ihrer Zeit als Geschäftsführerin entwickelte sich das Studierendenwerk zu einer überregionalen Einrichtung: Mittlerweile betreuen die 450 Mitarbeiter insgesamt 50.000 Studenten an sieben Hochschulen im nördlichen Baden-Württemberg.

Frau Leiblein, Sie sind 28 Jahre lang in der Geschäftsführung des Studierendenwerks gewesen. Was hat sich in dieser Zeit verändert?

Am auffälligsten sind die Veränderungen wohl bei der Hochschulgastronomie: Als ich 1990 angefangen habe, gab es in der Mensa noch Stahltabletts wie bei der Bundeswehr. Heute servieren wir natürlich nur noch auf Tellern. Aber auch beim Essen selbst hat sich viel verändert: Früher gab es nur ein Wahlessen, heute gibt es ein vielfältiges und nachhaltiges Buffet mit einer regionalen, saisonalen und veganen Speisenauswahl. Die Veränderung des Essensangebots war viel Arbeit und ein langer Prozess. Mit Engagement, Kreativität und Know-how haben wir an der Qualität gearbeitet.

Hintergrund Auf Leiblein folgt Modrow Sie übernimmt das Studierendenwerk in einer schwierigen Phase, ist seit langer Zeit die erste Geschäftsführerin, die von außerhalb kommt - und trotzdem nimmt Tanja Modrow die Herausforderung gerne an: "Auf die neue Aufgabe mit den facettenreichen Leistungsspektren des Studierendenwerks freue ich mich sehr. Gern möchte ich seinen gemeinnützigen [+] Lesen Sie mehr Auf Leiblein folgt Modrow Sie übernimmt das Studierendenwerk in einer schwierigen Phase, ist seit langer Zeit die erste Geschäftsführerin, die von außerhalb kommt - und trotzdem nimmt Tanja Modrow die Herausforderung gerne an: "Auf die neue Aufgabe mit den facettenreichen Leistungsspektren des Studierendenwerks freue ich mich sehr. Gern möchte ich seinen gemeinnützigen Charakter bewahren und es innovativ gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weiterführen", so die studierte Betriebswirtin. Modrow, die das Amt von Ulrike Leiblein übernimmt, kommt aus Hamburg und war in den vergangenen fünf Jahren Geschäftsführerin der Evangelischen Stadtkirche Pforzheim. (dns)

Aber das Studierendenwerk ist ja mehr als nur Essen. Was hat sich im sozialen Bereich getan?

Wir haben die soziale Betreuung der Studierenden deutlich ausgebaut, ebenso wie die Kapazitäten in unseren Kindertagesstätten. Die haben wir um 70 Prozent erhöht und ermöglichen den studentischen Eltern eine Betreuung, damit sie auch mit Kind erfolgreich studieren können. Krippen und Kitas haben bei uns eine lange Tradition, die gibt es schon seit 50 Jahren. Zu den 290 Plätzen werden jetzt noch einmal 100 neue im Neuenheimer Feld hinzukommen. Beratung rund ums Studium verstehen wir als unsere Kernkompetenz. Zahlreiche Angebote wie Sozial- und Rechtsberatung gehören zu unseren Services.

Ihr Engagement für Studenten mit Kindern ging aber noch weiter. Wie kam es denn zum Projekt "Mensa for Kids"?

Tanja Modrow. Foto: privat

Die Idee für "Mensa for Kids" stammt ursprünglich aus Osnabrück. Dort durften die Kinder von Studierenden schon lange kostenlos in den Mensen essen. Daraufhin haben wir das Angebot bei uns eingeführt und haben das Projekt auf einer Mensatagung in Aalen vorgestellt. Das Land und meine Geschäftsführer-Kollegen fanden die Idee so gut, dass wir gemeinsam "Mensa for Kids" landesweit eingeführt haben. In der Triplex-Mensa haben wir zudem das Eltern-Kind-Café Einhorn als Anlaufpunkt für Studierende und ihre Kinder eingerichtet.

Hochschulgastronomie und Soziales, sind das Ihre Steckenpferde?

Als stellvertretende Geschäftsführerin war ich für diese Bereiche verantwortlich. Sie sind mir sehr wichtig. Der Ausbau unserer Serviceleistungen, die optimale Rahmenbedingungen für die jungen Menschen bieten sollten, waren mir ein Anliegen. Gleiches gilt innerbetrieblich für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie mit flexiblen Arbeitszeitmodellen.

Wie wird denn das ganze eigentlich alles finanziert?

Früher wurde unser Verlust vom Land ausgeglichen. Mittlerweile gibt es eine Finanzhilfe in Baden-Württemberg. Aus meiner Sicht ein Erfolgsmodell, denn Grundlage unserer Arbeit ist ein betriebswirtschaftliches Denken mit einer sozialen Komponente. Ich weiß, dass die Mehrzahl der Studierenden nicht viel Geld zur Verfügung hat, deshalb habe ich immer versucht, den Semesterbeitrag, die Preise in den Mensen und die Mieten in Balance zu halten.

Gibt es denn Kritik an diesem Modell?

Der Rechnungshof hat immer ein Auge auf die Studierendenwerke und meint, wir könnten den Beitrag und die Mieten erhöhen. Doch jedem muss klar sein: Wenn man bei der Finanzhilfe sparen will, müssen der Pflichtbeitrag und die Preise für Essen und Mieten steigen. Ich halte das aber nicht für sinnvoll.

Apropos Mieten: Seit 2006 haben Sie 1500 neue Wohnheimplätze gebaut ...

Ich konnte in meiner Amtszeit auf der Basis aufbauen, die mein Vorgänger Dieter Gutenkunst gelegt hat. So konnten wir nicht nur in Heidelberg, sondern auch in Mosbach und Heilbronn neue Plätze schaffen. Großen Anteil an dieser Zahl hatte die Klausenpfadsiedlung in Heidelberg, wo wir etwa 40 Millionen Euro in Neubauten investiert und dafür die zwei Hochhäuser abgerissen haben. Aber auch die ehemaligen US-Wohnhäuser am Holbeinring sind dazugekommen - mit 769 Plätzen.

Die Wohnungssituation für Studenten bleibt trotzdem angespannt. Sehen Sie noch Expansionspotenzial?

Wir haben in Heidelberg im bundesweiten Vergleich schon eine sehr gute Versorgungsquote von 14,1 Prozent und können nicht unendlich weiter bauen. Aber es gibt noch drei Standorte, die wir ausgemacht haben, an denen Wohnheime entstehen könnten. Das ist das ehemalige Gefängnis im Faulen Pelz sowie am Neckarbogen und an der Berliner Straße im Neuenheimer Feld.

Was wird aus dem Holbeinring? Den haben Sie ja "nur" für zehn Jahre gemietet.

Richtig, wir haben ihn 2011 von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) gemietet. Die Geschäftsführung hat vom Verwaltungsrat aber den Auftrag bekommen, mit der Bima über einen Ankauf zu verhandeln. Auch die Stadt und das Land unterstützen diesen Plan. Denn auf dem Gelände stehen jetzt umfangreiche Sanierungsarbeiten an, die wir nur stemmen können, wenn uns das Areal auch gehört. Ich denke, diese Konversionsfläche sollte als Wohncampus für Studierende erhalten bleiben.

In den letzten Monaten war aber vor allem der Streit mit einem Teil Ihrer studentischen Mitarbeiter das beherrschende Thema. Was war da los?

Seit über 30 Jahren sind Studierende bei uns tätig. 2008 haben wir auf Wunsch der Studierenden Rahmenvereinbarungen über zwei Jahre abgeschlossen und die Mitarbeiter haben Tagesarbeitszeitverträge bekommen. Das entsprach ihrem Wunsch nach Flexibilität: Die Studierenden konnten trotzdem ein Praktikum machen oder ins Ausland gehen. 2014 haben wir den studentischen Beschäftigten ein neues Konzept vorgestellt, das auf dem Tarifvertrag beruht. Das vorgestellte Beschäftigungsmodell wurde seinerzeit von Studierenden nicht in Anspruch genommen.

Und nun?

Nun haben die Studierenden reguläre Arbeitsverträge nach dem Tarifvertrag. Aus der neuen vertraglichen Organisation ergeben sich neue Notwendigkeiten, die verwaltungstechnischen Aufwand und Wirtschaftlichkeit berücksichtigen müssen. Die Studierenden haben die gleichen Rechte und Pflichten wie Tarifbeschäftigte.

Haben Sie damit gerechnet, dass die Sache solche Wellen schlägt?

Nein, eigentlich nicht. Denn wir haben in einem Arbeitskreis unsere Pläne vorab mit den Studierenden diskutiert und sie nach ihren Wünschen gefragt. Da war ganz deutlich der Wunsch nach Sicherheit, einem Vertrag, einem festen Gehalt und einer festgelegten Stundenzahl pro Semester. Wir haben Arbeitszeitkonten eingeführt. So können die Mitarbeiter vorarbeiten, um in den Semesterferien Zeit zu haben. Für eine Prüfung kann man aber auch ins Minus gehen. Mehr Flexibilität können wir nicht bieten.

Ihnen wird vorgeworfen, dass Sie die Kritiker des neuen Systems vor die Tür gesetzt hätten.

Bekanntlich erfolgt Weiterbeschäftigung nach Arbeitsleistung. Mit der Umstellung sind nicht nur wir als Arbeitgeber Verpflichtungen eingegangen, auch für die Mitarbeiter hat sich etwas geändert: So ist im Tarifvertrag ein halbes Jahr Probezeit vorgeschrieben. Darüber können wir uns nicht hinwegsetzen.

Hat Sie denn die Demonstration gegen Sie während Ihrer Verabschiedung gestört?

Nein, davon hat man ja nichts mitbekommen. Für mich persönlich ist Kritik immer erlaubt, solange diese sachlich ist. Besonders gefreut hat mich, dass mich zahlreiche Bedienstete, Freunde und Wegbegleiter an diesem Abend in meinen Ruhestand verabschiedet haben.