Von Denis Schnur

Heidelberg. Zwei Bewohnerinnen des Studentenwohnheims in der Eppelheimer Straße machten Mitte März eine Erfahrung, die man niemandem wünscht: Mitten in der Nacht standen plötzlich fremde Männer in ihren Zimmern, einer setzte sich sogar bei einem der Opfer aufs Bett und begann zu onanieren. Als "absoluten Horror" bezeichnete Ulrike Leiblein, Geschäftsführerin des Studierendenwerks, die Vorfälle gegenüber der RNZ.

Doch jetzt, einen guten Monat später, scheint sich die Stimmung im "Alcatraz", wie das Wohnheim aufgrund seiner an ein Gefängnis erinnernde Architektur auch genannt wird, wieder weitgehend normalisiert zu haben. "Ich mache mir keine großen Sorgen", erklärt eine Studentin, als sie gestern Mittag nach Hause kommt. Wie die meisten der rund 190 Bewohner war sie gar nicht da, als in der Nacht zum 12. März die Einbrecher in das Haus kamen. "Meine Stimmung ist gut, und mehr will ich dazu nicht sagen", sagt eine andere junge Frau, bevor sie mit ihrem Rad in Richtung Uni fährt.

Kurz darauf kommt eine Studentin im ersten Semester nach Hause. Sie ist erst Anfang des Monats ins "Alcatraz" gezogen, hatte vorher von den Einbrüchen gehört. Ob sie nicht mit einem mulmigen Gefühl hergekommen sei? "Nö!", antwortet sie knapp. Besondere Vorsicht will keiner der angesprochenen Bewohner walten lassen. "Zuhause schließt man ja auch die Tür ab, das mach ich hier dann genauso", sagt die junge Frau.

Die entspannte Situation mag auch daran liegen, dass das Studierendenwerk nach den Vorfällen zügig reagierte. Nachts sorgen nun Bewegungsmelder schnell für Licht, wenn sich jemand dem Gebäude an der Grenze zwischen Bahnstadt und Pfaffengrund nähert. Außerdem wird seitdem jeden Abend das Tor nach außen geschlossen, früher stand es häufig auch nachts offen. Vor allem aber wurde schon wenige Tage nach den Einbrüchen ein Sicherheitsdienst engagiert, der jede Nacht rund um das Gebäude patrouilliert.

"Die nehmen ihren Job offenbar auch wirklich ernst", erzählt ein Bewohner der RNZ. Jeden Abend sehe er die "sehr, sehr bulligen Menschen" um das Haus laufen. Auch der Student findet, dass die Stimmung im Haus mittlerweile "tatsächlich relativ normal" ist. Das sei kurz nach den Vorfällen noch nicht so gewesen. "Damals waren vor allem ein paar Mädels sehr unruhig", erinnert er sich. "Einige haben sich gefragt, ob sie überhaupt wieder in das Wohnheim zurück wollen." Mittlerweile seien die Einbrüche aber kaum mehr ein Thema unter den Bewohnern. "Das liegt sicher auch daran, dass das soziale Leben im Wohnheim jetzt erst wieder losgeht." Zum Semesterstart seien nun auch die Studenten alle wieder da, und die Bar öffne wieder.

Zur Beruhigung hat laut Studierendenwerk auch ein Beratungsgespräch im Wohnheim beigetragen. Dort waren sowohl die Gebäude-Verantwortlichen, als auch Mitarbeiter der Polizei sowie der Psychosozialen Beratungsstelle vor Ort, um auf Fragen der Bewohner einzugehen. "Die studentische Mieterschaft nahm dieses Beratungs- und Gesprächsangebot sehr positiv auf", so eine Sprecherin des Studierendenwerkes.

Am meisten dürfte den Bewohnern jedoch geholfen sein, wenn die mindestens zwei Täter ermittelt und festgenommen würden. Doch bei der Polizei meldeten sich nach den Einbrüchen lediglich drei Zeugen. Ein entscheidender Hinweis sei bislang nicht dabei gewesen, erklärt ein Polizeisprecher.