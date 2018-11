Heidelberg. (hob) Mieter müssen es dulden, wenn ihr Vermieter Rauchmelder in der von ihnen genutzten Wohnung installieren will, die per Funk Signale übermitteln. Das geht aus einem aktuellen Urteil des Landgerichts Heidelberg hervor. Die beiden Beklagten haben eine Drei-Zimmer-Wohnung in Heidelberg angemietet und wehrten sich gegen den Einbau der Geräte. Ihr Argument: Die Rauchmelder würden erheblichen Elektrosmog verursachen und daher ihre Gesundheit beeinträchtigen.

In der ersten Instanz wies das Amtsgericht die Klage der Vermietungsgesellschaft ab, die diese Funkrauchwarnmelder durchsetzen wollte. Nach einem Sachverständigengutachten kamen die Richter zwar zu der Erkenntnis, dass die Funktechnik objektiv ungefährlich sei. Es sei aber wahrscheinlich, dass der Einbau die 80-jährige Bewohnerin tatsächlich psychisch beeinträchtige und Ängste sowie Schlafstörungen verursachen könne.

Das Landgericht sah dies nun anders. Die Installation der Rauchmelder stelle keine "unzumutbare Härte" für die Mieter dar. Vielmehr könnten sie den Kreislauf von Ängsten und Schlafstörungen durchbrechen, wenn sie sich einer ärztlichen Behandlung unterzögen. "Insoweit überwiegt das nachvollziehbare Interesse der Klägerin, in all ihren 8600 Wohnungen einheitlich Funkrauchwarnmelder zu installieren." Dadurch werde auch das Leben der Bewohner geschützt.

Info: Aktenzeichen: 5 S 40/17