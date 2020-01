Heidelberg. (tt) Kurz nach Weihnachten sah es so aus, als ob am Stift Neuburg das Kapitel um den abgesetzten Abt Winfried abgeschlossen wäre. Denn da teilte das Kloster mit, die Amtsenthebung des Abtes sei rechtskräftig. So habe das höchste kirchliche Gericht in Rom, die Apostolische Signatur, vor Weihnachten entschieden. Doch mittlerweile ist das Schriftstück aus Rom bei der Beuroner Kongregation – ein Zusammenschluss von Benediktiner-Klöstern, zu der die Abtei gehört – eingetroffen. Und demnach könnte Abt Winfried das Verfahren noch einmal vom Kardinalpräfekten der Apostolische Signatur überprüfen lassen.

Die für den Januar geplante Neuwahl eines Nachfolgers für den Abt ist damit erst einmal hinfällig: "Weil das letzte Siegel fehlt, werden wir aus Respekt vor dem höchsten Gericht mit der Wahl natürlich warten", erklärte der Abtpräses der Beuroner Kongregation, Albert Schmidt. Erst wenn die letzte Beschwerde-Instanz entschieden habe, ende das Amt von Abt Winfried, der von März 2016 bis September 2018 dem Kloster vorstand. Und erst danach könne die Gemeinschaft die Nachfolge regeln. "Ich bin zuversichtlich, dass es sich nicht mehr lange ziehen wird", so Schmidt.

Nach nur zweieinhalb Jahren im Amt war Schwab nach einer Visitation – einem kirchlichen Aufsichtsverfahren, das alle sechs Jahre stattfindet – abgesetzt worden, weil er die vorgesehenen Gesprächs- und Entscheidungswege innerhalb der Klostergemeinschaft bei der Neustrukturierung der klostereigenen Ökonomie-Gesellschaft nicht eingehalten haben soll. Zudem soll er finanzielle Ausgabe-Grenzen nicht beachtet haben. Kleinere Beträge darf der Abt zwar selbst genehmigen, bei größeren Summen braucht er aber die Zustimmung des Ältestenrates des Klosters, aller Mönche, des Abtpräses oder sogar des Vatikans. Seit der Absetzung und bis zur Wahl eines neuen Abtes leitet Prior Ambrosius Leidinger das Kloster.

Bereits im Januar 2019 hatte das zuständige Ministerium des Vatikans die Beschwerde von Schwab gegen seine Absetzung als Klostervorsteher zurückgewiesen. Das Dekret von Abtpräses Schmidt, mit dem die Amtszeit als Abt von Neuburg beendet worden war, wurde vom Ministerium bestätigt. Daraufhin hatte sich der abgesetzte Abt an den obersten Gerichtshof der römischen Kurie, die Apostolische Signatur, gewandt. Die prüft allerdings nicht inhaltlich, sondern nur den korrekten Ablauf des Verfahrens.