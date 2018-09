Von Manfred Bechtel

Heidelberg. Als man sich darauf verlassen konnte, dass Hauptwörter großgeschrieben und Punkte und Kommas nach Regeln gesetzt werden, fielen seine Gedichte schon durch ihre eigenwillige Orthografie auf: Außer den Zeilenanfängen schrieb der Dichter Stefan George alles klein und benutzte eigene Satzzeichen.

Stefan George, sein Kreis und weitere Anhänger waren in Heidelberg vielfach präsent. Drei Rundgänge der "Stadtgeschichte im Gehen" führten jetzt zu ihren Orten. Foto: Manfred Bechtel

Einige Gedichte des Wegbereiters der modernen deutschen Lyrik fanden den Weg in die Lesebücher der oberen Klassen. Vielfach klingen sie geheimnisvoll und versperren sich einem leichten Zugang.

Da ist es den Versuch wert, dem Dichter zu Fuß näherzukommen: "Stefan George und sein Kreis" lautete das Thema der drei sonntäglichen Wanderungen zum 150. Geburtstag des Mannes, der 1868 in dem heute eingemeindeten Büdesheim bei Bingen auf die Welt kam. Grund für die häufigen Besuche des Dichters in der Neckarstadt war lange Georges erster Jünger, Friedrich Gundolf, der in enger Beziehung zu Heidelberg stand und hier Professor wurde. Eingeladen hatten Michael Buselmeier und Hans-Martin Mumm im Rahmen ihrer "Stadtgeschichte im Gehen".

Ebenso informationsreich wie amüsant: "Stadtgeschichte im Gehen" mit Michael Buselmeier (links) und Hans-Martin Mumm. Foto: Manfred Bechtel

Dort, wo Heidelberg am schönsten ist, am Schlossberg, residierte mit Vorliebe auch der Poet. Folglich begann die Stadtgeschichte-Tour mit einer Bergetappe: Vom Klingentor führte der Weg über Kopfsteinpflaster steil den Schlossberg hinauf. Vor dem Schlosseingang thront auf der linken Seite die Villa Lobstein, heute Sitz der Studentenverbindung Alte Leipziger Landsmannschaft Afrania. In dem prächtigen Bau aus gelbem Sandstein hatte Gundolf 1919 für sie beide eine Bleibe gefunden.

Hier zelebrierte George im selben Jahr ein denkwürdiges Treffen: Für drei Tage lud er zu Pfingsten zwölf Jünger ein. Die Zahl war nicht zufällig gewählt - und das Datum auch nicht. Sie erinnerten an die Apostel um Christus und den Heiligen Geist. Dem Kreis gehörte auch Percy Gothein an.

Schon vor dem Ersten Weltkrieg war der blonde Knabe dem Meister beim Gang über die heutige Theodor-Heuss-Brücke aufgefallen. Die Eltern hatten nichts dagegen, Percy fotografieren zu lassen; es entwickelte sich eine als pädagogisch deklarierte, hoch emotionale Beziehung.

George hatte in der Villa Lobstein vor dem Schlosseingang Quartier bezogen. Vom Fenster aus musterte er die Jünglinge, die draußen vorbeizogen, ob einer seines Kreises würdig sei. Foto: Manfred Bechtel

Auch in den Jahren danach erwies sich die Villa vor dem Schlosstor für Georges Absichten bestens geeignet: Er stand am Fenster und musterte die vorbeispazierenden Jünglinge, ob einer für seinen Kreis in Frage käme. "Wenn ihm einer gefallen hat, musste Gundolf ihn ausfindig machen, bei der Familie vorsprechen, musste um einen Fototermin bitten, und dann ging die Sache oder ging nicht", wusste Buselmeier zu berichten.

Einer von ihnen war Hermann Speer, der Bruder des späteren Nazi-Rüstungsminister Albert Speer: "Hermann, etwa 20 damals, war wohl interessiert, George kennenzulernen. Im März 1921 will er sechs Tage mit George in der Villa Lobstein zugebracht haben", führte Buselmeier aus, der sich auf einen persönlichen Kontakt berufen kann. Speer habe sein Leben lang an diese Stunden gedacht. "Dass der Meister ihn nie mehr berufen hat, war für ihn eine lebenslange Kränkung."

Frauen waren in dem hermetisch geschlossenen Männerbund nicht willkommen. Gundolfs Ehepläne wurden von George abgelehnt. Als dieser darauf bestand, Elisabeth Salomon zu heiraten, kam es zu heftigem Streit und schließlich zur Trennung.

Kaiserin Sisi hatte in dem Haus am Molkenkurweg oberhalb des Schlosses Urlaub gemacht. Ab 1923 zog George hier bei seinem Jünger Kantorowicz ein. Foto: Manfred Bechtel

Bei seinen weiteren Besuchen logierte der Meister noch weiter den Schlossberg hinauf - in der Schwarz’schen Villa am heutigen Molkenkurweg 1. Dort hatte einmal Kaiserin Elisabeth von Österreich, die schöne und unnahbare Sisi, Urlaub gemacht. Quartiergeber war sein Jünger Ernst Kantorowicz. Er verfasste in ständigem Austausch mit George die monumentale Biografie des Stauferkaisers Friedrichs II., eines der Ahnherren des "geheimen Deutschland".

Was nach Verschwörung klingt, wird als Metapher für ein mystisches Reich von Dichtung und Heldenfiguren oder auch für Georges Kosmos gedeutet. Die Gebeine des Staufers ruhen in einem Sarkophag im Dom von Palermo. Die Stätte wurde zum Wallfahrtsort der Georgeaner, ein seinerzeit dort niedergelegter Kranz verwies auf das "geheime Deutschland".

In der verschwiegenen Villa empfing der Meister auch den Besuch von Caroline von Stauffenberg, deren älteste Söhne Alexander und Berthold in Heidelberg studierten. "Sie kam, weil sie gehört hatte, dass ihre Söhne George-begeistert sind, und hat hier nachgefragt, was er mit ihnen vorhat", berichtete Mumm. Über den Ausgang des Gespräches gebe es verschiedene Varianten: Dass die Mutter von Georges Erziehungskonzept begeistert gewesen sei, ist die eine, dass sie einfach nur beschwichtigt worden sei, ist die andere.

Der jüngste der drei Brüder, der spätere Hitler-Attentäter Claus von Stauffenberg, schrieb 16-jährig dem Meister glühende Briefe, ehe er ihm in Person begegnete. Die Verbindung zu den Brüdern Stauffenberg blieb erhalten, Claus organisierte nach dem Tod Georges im Dezember 1933 in Minusio am Lago Maggiore die Totenwache.

George war ein Dichter auf Reisen. Wo er sich aufhielt, mussten seine Jünger für den Unterhalt des Meisters sorgen. In den Jahren des Ersten Weltkriegs war er des Öfteren in der Weststadt abgestiegen, und zwar in der Pension Friedau, Gaisbergstraße 16a.

Von der Pension Friedau in der Weststadt hatte es George nicht weit zu den Arztpraxen und Kliniken. Foto: Manfred Bechtel

Der Schriftzug an der Unterseite des Erkers ist erhalten. Von hier hatte er kurze Wege zu den Arztpraxen und Kliniken, die er jetzt häufig aufsuchen musste, um sein urologisches Leiden behandeln zu lassen. Angehörige des George-Kreises frequentierten ebenfalls die Pension, aber auch andere Intellektuelle; beispielsweise saß Max Weber mit am Mittagstisch.

"Wir stehen hier vor dem evangelischen Pfarrhaus der Weststadt", rief Mumm die Station Wilhelmstraße 13 aus. Hier traten zwei Pfarrerssöhne in den Blick. Der jüngere, Gerhard Frommel, orthodoxer Georgeaner, wurde Komponist. "Wenn wir in Neuenheim wären", richtete Buselmeier das Augenmerk auf die andere Neckarseite, "da gibt es das Haus noch am Werderplatz 10, wo der Frommel auch in den 50er und 60er Jahren residiert hat und solche georgeanischen Séancen gemacht hat und junge Leute versuchte, an den Kreis heranzuführen."

In diesem Haus am Werderplatz in Neuenheim fanden noch in den 50er und 60er Jahren georgeanische Séancen statt. Foto: Manfred Bechtel

Der ältere Bruder Wolfgang, 1902 geboren, freundete sich eng mit Percy Gothein an. Dieser war mittlerweile von George verstoßen worden, wohl auch, weil George die offen homosexuellen Betätigungen des Jüngeren fürchtete.

Die Vorstellung, mit dem Paragrafen 175 auch nur von Ferne in Konflikt zu geraten, war für George zeitlebens ein Albtraum. Bis 1994 stellte der berühmt-berüchtigte Paragraf 175 sexuelle Handlungen zwischen Personen männlichen Geschlechts unter Strafe. In der Nazizeit emigrierte Wolfgang Frommel nach Amsterdam und versteckte jüdische Jugendliche im Haus Herengracht 401. Dort tauchte 1943 und 1944 Percy Gothein auf und gefährdete die Gruppe, weil er "so auffallend durch Amsterdam schritt, als wäre er der Halbgott", berichtete Buselmeier.

"Percy wird dann erwischt - mit einem dieser Jungen im Bett offensichtlich", so Buselmeier weiter. Beide werden festgenommen und abtransportiert, einer der Jungen rettet sich durch einen Sprung aus dem Zug, Percy kommt im KZ um. In Gedenken an diese Erfahrungen gründete Frommel 1951 in Amsterdam die Zeitschrift "Castrum Peregrini" (Burg der Pilger), 2008 wurde sie eingestellt.

Spätestens jetzt war die "Stadtgeschichte im Gehen" in der Gegenwart angekommen, nämlich in der aktuellen Diskussion um Missbrauch von jüdischen Jugendlichen in der Gruppe um Wolfgang Frommel, die derzeit auch in deutschen Zeitungen ihren Niederschlag findet. Begriffliche Genauigkeit mahnte Mumm an, es mische sich Homophobie mit der berechtigten Kritik an Missbrauchsfällen, "das muss man auseinanderhalten".

Zum George-Kreis selbst hatte sich Mumm zuvor geäußert: "Den Vorwurf des Missbrauchs, der heutzutage wieder verstärkt erhoben wird, wird man wohl zurückweisen müssen." Nicht nur in Heidelberg ist die Diskussion über diese Frage im Gang. Auch Ernst Osterkamp, der dem Stiftungsrat der Stefan-George-Stiftung angehört, nahm dazu Stellung: George war "viel zu vorsichtig, irgendwelche eindeutigen Dokumente zu hinterlassen, die sexuellen Missbrauch beweisen könnten". Osterkamp will aber nicht ausschließen, dass doch noch einschlägige Zeugnisse auftauchen.

Zum Schluss ein Wort zu den beiden Begleitern durch die Heidelberger George-Welt, Michael Buselmeier und Hans-Martin Mumm. Obwohl gesundheitlich eingeschränkt, gaben sie alles. Kenntnisreich und amüsant führten sie ihre Gäste, nahmen sich selbst nicht zu ernst - und ihre kleine Sticheleien erhöhten den Unterhaltungswert.

Info: Die Führungen werden im September/Oktober wiederholt und um einen Rundgang durch Neuenheim erweitert.