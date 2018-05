Heidelberg. (RNZ/mün) Die Sperrung des Steigerwegs in der Heidelberger Weststadt hatte für noch mehr Stau in der Altstadt gesorgt. Jetzt gibt es aus dem Heidelberger Rathaus die gute Nachricht: Am heutigen Freitag, 25. Mai, soll die Baustelle beendet und der Steigerweg ab 15 Uhr wieder offen sein. So können Autofahrer wieder auf den Königstuhl sowie nach Gaiberg und Waldhilsbach diese Strecke nutzen. Die Straße war die letzten zwei Wochen für den Verkehr gesperrt.

Die Busse der Linie 39 fahren aber erst ab Samstag, 26. Mai, wieder auf ihrem regulären Linienweg durch den Steigerweg.

Die Asphaltarbeiten waren Teil der Hangsicherungsmaßnahme im Steigerweg: Die Stadt hat die talseitige Böschung mit Gabionenwänden stabilisiert, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Um Synergien zu nutzen, wurde anschließend die Fahrbahn erneuert.

Durch die Sperrung der Strecke konnten Autofahrer vom "Berg" nur noch über die Klingenteichstraße in die Stadt fahren. Entsprechend war diese Strecke in die Altstadt überlastet.