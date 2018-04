Im Oktober 2007 wurde die neue Hauptfeuerwehrwache, die der Architekt Peter Kulka entworfen hat, am Baumschulenweg in Betrieb genommen. Elf Jahre später hat sie ihre Kapazitätsgrenzen bereits erreicht: Weder für die erforderliche Technik noch für die Mannschaft gibt es ausreichend Platz. Archiv-Foto: Stefan Kresin

Von Timo Teufert

Heidelberg. Ob ein Essen auf dem Herd Feuer fängt, ein Unfallopfer gerettet oder Gefahrgut in einem Labor gesichert werden muss: Die Heidelberger Feuerwehr ist zur Stelle. Doch die Retter stehen aktuell vor enormen Herausforderungen. Die Stadt wächst, der Verkehr nimmt zu und so wird es immer schwieriger, die Einsatzorte in der vorgeschriebenen Hilfsfrist von zehn Minuten zu erreichen.

Zudem gibt es immer mehr Spezialeinsatzgebiete wie geschützte Labore und Kliniken. Doch dafür fehlen adäquate Übungsmöglichkeiten. Und weil das Personal der Berufsfeuerwehr für die ganzen Aufgaben nicht mehr ausreicht, werden die Ehrenamtlichen der Freiwilligen Feuerwehren extrem gefordert.

Um die Herausforderung zu meistern, soll noch in diesem Jahr ein Feuerwehrbedarfsplan ausgearbeitet werden. Damit sollen, auf Basis einer Risikoanalyse, Fragen geklärt werden wie: Wie schnell haben wie viele Einsatzkräfte eine Schadenslage im Griff? Braucht die Berufsfeuerwehr mehr Personal? Reicht eine Hauptfeuerwache für das Stadtgebiet überhaupt noch aus? Das Ergebnis soll im Sommer 2019 vorliegen.

Feuerwehrchef Georg Belge. Foto: Alex

"Der Gemeinderat hat schon vor einigen Jahren erkannt, dass in die Feuerwehr investiert werden muss, damit wir unsere Aufgaben erfüllen können", sagt Georg Belge, Leiter der Heidelberger Feuerwehr. So wurden viele Räume der Freiwilligen Wehren modernisiert oder neu gebaut.

Auch neue Fahrzeuge wurden angeschafft, alte ausgetauscht und moderne Rettungstechnik gekauft. Dadurch sei die Feuerwehr schlagkräftiger geworden und die Motivation im Ehrenamt gestiegen.

"Wir haben schon viel getan, aber es wird aufgrund der städtebaulichen Entwicklung, der Ausdehnung der Stadt und der Vielzahl unserer Aufgaben eine Veränderung geben müssen", sagt Belge. In der Bahnstadt gibt es viele neue Wohnungen, mit dem Konferenzzentrum und der Großsporthalle entstehen zwei große Versammlungsstätten - und es gibt im ganzen Stadtgebiet immer mehr Forschungseinrichtungen mit sicherheitsrelevanten Bereichen. Um diese zu schützen, gibt es automatische Brandmeldeanlagen, doch die führen auch zu Fehleinsätzen. So steigen die Einsatzzahlen und die Belastung der Feuerwehrleute nimmt zu. "Um den Bedarfsplan kommen wir deshalb nicht mehr herum", sagt Belge. Schließlich werden in den nächsten Jahren auch die Konversionsflächen entwickelt, für die früher eine eigene Feuerwehr der US-Armee zuständig war.

Die Feuerwehr Heidelberg besteht aus der Berufsfeuerwehr, die in Städten mit mehr als 100.000 Einwohner vorgeschrieben ist, und insgesamt acht Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr (Altstadt, Handschuhsheim, Kirchheim, Neuenheim, Pfaffengrund, Rohrbach, Wieblingen, Ziegelhausen). Zum Stichtag 31. Dezember 2017 gehörten der Feuerwehr 724 Männer und Frauen an, 122 davon der Berufsfeuerwehr, 300 den Einsatzabteilungen der Freiwilligen Wehren, 123 der Jugend- und 74 der Kinderfeuerwehr sowie 105 der Altersabteilung. Insgesamt rückten die Wehrleute 2017 rund 2561 Mal aus, 2016 waren es 2684 Einsätze. Bei rund 500 Einsätzen unterstützte dabei die Freiwillige Feuerwehr. In 200 Fällen ging es um die Bekämpfung eines Brandes (2016: 219 Fälle), in 816 Fällen um Technische Hilfeleistung (2016: 763 Fälle). Die Zahl der Fehlalarme liegt bei 823, im Jahr 2016 wurden die Wehrleute 919 Mal in gutem Glauben, böswillig oder durch Brandmeldeanlagen alarmiert. Der Anteil der Feuerwehr im städtischen Haushalt liegt bei rund elf Millionen Euro. tt

Ein besonderes Augenmerk hat der Feuerwehr-Chef auf den Campus im Neuenheimer Feld: "Auf kleinster Fläche sind dort hochkomplexe und hochsensible Bereiche untergebracht. Unser Ziel ist der größtmögliche Schutz für dieses Areal, das so wichtig für den Standort Heidelberg ist", sagt der 45-Jährige. Im Rahmen des Bedarfsplans müsse man sich Gedanken machen, ob für den optimalen Schutz des Campus der Standort der Hauptfeuerwache am Baumschulenweg ausreicht - wenn in den nächsten Jahren etwa auch noch Patrick Henry Village erschlossen wird.

Die Wache habe schon heute - nach elf Jahren - für die erforderliche Technik und die Mannschaft ihre Kapazitätsgrenze erreicht hat und platze aus allen Nähten. Der dichte Verkehr in der Innenstadt lasse es bereits jetzt oft nicht zu, dass der Löschzug die Einsatzstellen etwa in Ziegelhausen und Schlierbach innerhalb der Hilfsfrist erreiche. "Deshalb alarmieren wir bei Einsätzen dort immer die Freiwilligen aus Ziegelhausen mit." Doch gehen die Ehrenamtlichen tagsüber ihrer "normalen" Arbeit nach und sind teilweise nicht verfügbar.

Jedes Jahr wird die Feuerwehr zu mehr als 2500 Einsätzen in Heidelberg alarmiert. Die Einsatzbelastung der Feuerwehrleute nimmt trotz dieser relativ konstanten Zahl stetig weiter zu, weil es immer öfter zu Paralleleinsätzen kommt. Dann sind neben den Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr vor allem die Ehrenamtlichen der Freiwilligen Feuerwehren gefordert. Die verschiedenen Einsatzabteilungen in den Stadtteilen haben im 14-tägigen Wechsel Rufbereitschaft - um im Notfall die Berufsfeuerwehr unterstützen zu können. Wie dieses System funktioniert, lässt sich gut an den Einsätzen vom vergangenen Freitag zeigen: Der Löschzug der Berufsfeuerwehr war gerade auf dem Rückweg von einem Brandmeldealarm zur Wache am Baumschulenweg, als ein Notruf aus Rohrbach-Süd einging. Dort brannte das Dach der Lagerhalle eines Elektrogroßhandels, die Rauchsäule war weithin sichtbar. Sofort fuhren die Berufsfeuerwehrleute weiter, bekamen an der Einsatzstelle Unterstützung von den Freiwilligen aus Rohrbach und Kirchheim. Bei größeren Einsätzen wird die Hauptfeuerwehrwache von der Freiwilligen Feuerwehr nachbesetzt, die Rufbereitschaft hat. Rund 100 Mal pro Jahr kommt das vor. So rückten am Freitag die Abteilungen aus der Altstadt und aus Neuenheim in Richtung Hauptfeuerwache aus, mussten aber gleich wieder zu einem Küchenbrand nach Kirchheim weiterfahren. Für die Bereitschaft musste schließlich die Freiwillige Feuerwehr Pfaffengrund in die Wache gerufen werden.

Und die Feuerwehr muss sich einem weiteren Problem stellen: "In den letzten Jahren haben wir beobachtet, dass die Paralleleinsätze stetig zugenommen haben", berichtet Belge. Bestes Beispiel dafür sind die Einsätze am vergangenen Freitagnachmittag, bei denen neben der Berufsfeuerwehr auch vier Freiwillige Feuerwehren im Einsatz waren. Das Fazit des Kommandanten: "Wir kommen an unsere Grenzen."

Bei 500 von 2500 Einsätzen war man auf die Hilfe der Ehrenamtlichen angewiesen. Denn nach Ansicht von Experten der Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren sollten bei einem Wohnungsbrand, bei dem Menschenleben gefährdet sind, mindestens 16 Mann im Einsatz sein. Im Löschzug der Berufsfeuerwehr fahren aber nur zwölf Mann mit. "Ohne das Engagement der Freiwilligen würde es nicht gehen", sagt Belge ganz offen.

Allerdings kämen die Ehrenamtlichen auch an ihre Grenzen, die Verfügbarkeit am Tag sei ausgereizt. "Wir müssen deshalb dahin kommen, dass die Berufsfeuerwehr eine Grundeinheit von 16 Mann stellen kann", so Belge. Selbst dann sei im Einsatz die Unterstützung durch die Freiwilligen dringend erforderlich. Denn während in Heidelberg derzeit rund um die Uhr 18 Wehrleute im Einsatz sind - zwölf für den Löschzug, zwei für die Leitstelle und vier für Sonderfahrzeuge - sind es in Ludwigshafen 35 und in Mannheim 48, jeweils verteilt auf drei Wachen.

Wenn der Bedarfsplan vorliegt, soll im nächsten Jahr der Gemeinderat entscheiden, wie die Feuerwehr künftig aufgestellt sein soll, um die Bevölkerung weiterhin optimal schützen zu können.