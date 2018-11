Stuttgart/Heidelberg. (dpa-lsw) Stuttgart zählt einer Studie zufolge weiter zu den wirtschaftlich attraktivsten Großstädten in Deutschland. Im am Donnerstag veröffentlichten Städteranking von "Wirtschaftswoche" und dem Portal Immobilienscout24 belegt Baden-Württembergs Landeshauptstadt wie im Vorjahr Platz 3 hinter München und Ingolstadt. Heidelberg belegt den 22. Rang.

Maßgebliche Faktoren dafür sind der Arbeitsmarkt, die Wirtschaftsstruktur, der Immobilienmarkt - und die Lebensqualität, bei der Stuttgart aber um einiges schlechter abschneidet als in den anderen Kategorien.

Auf Platz 8 im sogenannten Niveauranking folgt Ulm, Karlsruhe auf 12, Freiburg auf 15. Mannheim und Heilbronn liegen mit den Plätzen 24 und 25 dicht beisammen. Pforzheim schneidet auf Platz 35 aus hiesiger Sicht am schlechtesten ab, zählt unter allen 71 kreisfreien deutschen Großstädten ab 100.000 Einwohnern aber immer noch zur oberen Hälfte - vor allem wegen eines aus Sicht der Studie noch vergleichsweise starken Arbeitsmarktes. Berlin platziert sich in der Rangliste direkt hinter Pforzheim auf Platz 36.

Was die Zukunftsfähigkeit im Digitalzeitalter angeht, liegt Stuttgart als beste Südwest-Stadt im bundesweiten Ranking ebenfalls auf Platz 3. Karlsruhe ist hier Achter, Heidelberg Zehnter.

Dynamischste Stadt in Baden-Württemberg - also die, in der sich die genannten Faktoren zuletzt am stärksten verändert haben - ist Heilbronn auf Platz 7. Dafür hapert es hier bei der digitalen und kreativen Zukunftsfähigkeit: nur Platz 56.

München sicherte sich auch im Dynamik-Vergleich den ersten Platz. Dahinter folgen Berlin und Ingolstadt. Stuttgart schafft es hier nur auf Platz 12, Pforzheim als Südwest-Schlusslicht ist Nummer 40.

Für die jährliche Untersuchung vergleicht die Gesellschaft IW Consult des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft die aktuelle Wirtschaftskraft, Veränderungsraten bestimmter Indikatoren sowie Zukunftsperspektiven aller kreisfreien Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern. Am Ende der Ranglisten finden sich überwiegend Städte aus Nordrhein-Westfalen.