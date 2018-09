<<<Bitte im Browser auf Aktualisierung/Neu laden klicken für die neuesten Einträge>>>

Heidelberg. (RNZ) Vier Stunden war der Dalai Lama am heutigen Donnerstag in der Stadt. Bei einem Symposium in der Stadthalle diskutierte er mit Wissenschaftlern. Unsere Reporter waren vor und in der Veranstaltung live mit dabei. Hier können Sie nachlesen, wie der hohe Besuch ablief.

+++++++++++++

+++++++++++++

Foto: RNZonline

13.15 Uhr: Der Dalai Lama hat die Stadthalle verlassen. Die Kolonne fährt los, seine Heiligkeit reist aus Heidelberg ab. Aber nicht, ohne auf die Frage der RNZ zu antworten.

Foto: RNZonline

13.02 Uhr: Für die Gourmets: Uns liegt nun der Speiseplan vor. Im ersten Gang gab es einen gemischten Salat mit Frenchdressing und Kernen. Es folgte ein Cremesüppchen von Pfifferlingen mit Majorancroutons. Vom Buffet gab es dann Odenwälder Rinderfilet an Thymianjus mit Spargelgemüse und Kartoffelgratin, gebratenes Zanderfilet mit Rahmkraut und Schupfnudeln sowie Karottenpuffer mit Kräuterdip. Zum Nachtisch Mangosorbet mit Proseccoperlen und Apfel (mit und ohne Alkohol).

12.54 Uhr: Die Hauptspeise ist wohl durch. Jetzt gibt es gleich Papaya zum Nachtisch. Unsere Quelle: die Polizei.

Foto: RNZonline

12.17 Uhr: Vor der Stadthalle warten die Menschen nun, ob sich der Dalai Lama vor seiner Abreise gegen 13 Uhr noch einmal blicken lässt. Es sind auch noch Leute gekommen, die ihn bei seiner Ankunft noch nicht gesehen haben. Zunächst ist aber Zeit fürs Mittagessen.

12.01 Uhr: Das war es: Der Dalai Lama hat die Bühne der Stadthalle verlassen.

Foto: RNZonline

Vor der Stadthalle im Park sind die Spuren schon des Gastspiels schon sichtbar.

+++++++++++++

+++++++++++++

Zum Abschluss noch einmal Standing Ovations für den #DalaiLama. Das wars erst mal von uns aus der #Stadthalle #Heidelberg pic.twitter.com/PGnp0E1WCN — RNZ_Reporter (@RNZ_Reporter) 20. September 2018

#DalaiLama zur Situation der Rohingya in Myanmar: „Würde Buddha das sehen, würde er definitiv diese Muslime unterstützen“ #Heidelberg — RNZ_Reporter (@RNZ_Reporter) 20. September 2018

„Es reicht nicht, für Frieden zu beten. Wir müssen hart dafür arbeiten“ #DalaiLama #Heidelberg — RNZ_Reporter (@RNZ_Reporter) 20. September 2018

Frage: „Worüber kann jemand, der in Syrien jeden Tag ums Überleben kämpft, glücklich sein?“ #DalaiLama: „Sehr schwierige Frage. Wir müssen alles tun, um Frieden in diese Regionen zu bringen. Wir brauchen eine weltweite Bewegung, um dieses Jahrhundert zu friedlichem zu machen“ — RNZ_Reporter (@RNZ_Reporter) 20. September 2018

Jetzt ist auch OB Würzner hereingekommen. Er wird also zumindest mit dem #DalaiLama zu Mittag essen. #Heidelberg — RNZ_Reporter (@RNZ_Reporter) 20. September 2018

Jetzt beantwortet der #dalaiLama Fragen aus dem Publikum. Das hat seine #Heiligkeit sich ausdrücklich gewünscht. #Heidelberg — RNZ_Reporter (@RNZ_Reporter) 20. September 2018

Der #DalaiLama ruft Menschen zum Zusammenhalt auf: „Dein Glück, deine Zufriedenheit, sogar dein Überleben hängt von der Gesellschaft ab“ - Szenenapplaus in der #Stadthalle #Heidelberg — RNZ_Reporter (@RNZ_Reporter) 20. September 2018

„Es gibt viele verschiedene Religionen und Philosophien auf der Welt. Aber auf der ganzen Welt glaubt man an die Wissenschaft. Das müssen wir nutzen“ - erfrischende Wort für ein geistiges Oberhaupt #DalaiLama #Heidelberg — RNZ_Reporter (@RNZ_Reporter) 20. September 2018

„Es geht nicht um das nächste Leben oder den Himmel. Es geht darum, in diesem Leben glücklich zu sein“ - #DalaiLama #Heidelberg — RNZ_Reporter (@RNZ_Reporter) 20. September 2018

„Ich habe keine Feinde. Wenn man Menschen mit Einfühlsamkeit begegnet, dann antworten sie auch darauf“ - der #DalaiLama ist der wohl friedlichste Mensch der Welt. #Heidelberg — RNZ_Reporter (@RNZ_Reporter) 20. September 2018

„Ich verstehe mich selbst als einfachen buddhistischen Mönch. Aber weil ich den Namen #DalaiLama trage, hat man mich auf einen Thron gesetzt“ - seine #Heiligkeit bleibt bescheiden. #Heidelberg — RNZ_Reporter (@RNZ_Reporter) 20. September 2018

Bürgermeister Erichson begrüßt den #DalaiLama. Alle fragen sich, wo OB Würzner ist!? #Heidelberg — RNZ_Reporter (@RNZ_Reporter) 20. September 2018

9.45 Uhr: Stehende Ovationen. Das Programm startet. Bürgermeister Wolfgang Erichson begrüßt. Eigentlich war OB Eckart Würzner vorgesehen.

+++++++++++++

+++++++++++++

+++++++++++++

+++++++++++++

Der Dalai Lama trägt sich gerade ins Goldene Buch der Stadt #Heidelberg ein, das dafür extra in die Stadthalle gebracht wird. Womit er wohl unterschreibt? Vielleicht mit einem Dalai Lamy? #DalaiLama — RNZ_Reporter (@RNZ_Reporter) 20. September 2018

9.35 Uhr: Als er dem RNZ-Reporter die Hand schütteln wollte, stolperte Seine Heiligkeit kurz – fing sich aber sofort und lachte sein Trademark-Lachen.

+++++++++++++

9.20 Uhr: Der Dalai Lama kommt an. Er spricht mit den Tibetern. Es ist seltsam still. Auch der Dalai Lama sagt kaum etwas. Er winkt den Nachbarn gegenüber. Er nimmt sich Zeit, drückt viele Hände, jetzt spricht er mit den exil-Tibetern, die hier auf ihn warten.

+++++++++++++

+++++++++++++

9.15 Uhr: Es ist angerichtet. Hier wird der Dalai Lama in wenigen Minuten entlangschreiten. Vor allem Tibeter warten am Hintereingang der Stadthalle.

+++++++++++++

+++++++++++++

+++++++++++++

+++++++++++++

9.10 Uhr: Die VIP-Schlange wird immer länger. Ob die alle noch reinkommen?! Zum Glück hat Seine Heiligkeit Verspätung.

+++++++++++++

+++++++++++++

+++++++++++++

+++++++++++++

Viele Menschen sind auch ohne Eintrittskarte gekommen. Sie wollen zumindest einen Blick auf den #DalaiLama werfen, wenn er ankommt. #Heidelberg pic.twitter.com/M8TAT38JY9 — RNZ_Reporter (@RNZ_Reporter) 20. September 2018

8.59 Uhr: Sebastian Bissinger aus Heidelberg hat eines des letzten drei Tickets im Vorverkauf vor einigen Wochen bekommen. Die Stadthalle war binnen weniger Stunden ausverkauft. „Ich hab gar keine Erwartungen, aber ich freu mich drauf. Es ist sicher eine gute Entscheidung hierherzukommen. Der Dalai Lama, seine Lehre, seine Präsenz, das spricht doch für sich.“

++++++++++++

8.55 Uhr: Lustig: Die VIP-Schlange für die geladenen Gäste ist länger als die Normalo-Schlange. Das hat wohl zwei Gründe. 1. Die VIPs kommen immer auf den letzten Drücker. 2. Es gibt in Heidelberg ja beinahe mehr VIPs als normale Leute.

8.50 Uhr: Unter den Ehrengästen ist auch Vincent Cerf, der Erfinder des Internets. Er ist „Chief Internet Evangelist“ bei Google, also auch eine Art Heiligkeit.

++++++++++++

8.46 Uhr: Die Bühne: Auf dem Sessel in der Mitte, der größte von allen, schön mit einer weißen Decke drapiert, wird der Dalai Lama gleich Platz nehmen. An die Wand wurde ein Statement des Dalai Lama zum Thema Flüchtlinge geworfen – wohl eine Art Klarstellung, nachdem jüngste Zitate von ihm zum Thema für Verwirrung gesorgt hatten.

In dem Statement, das hier im Saal an die Wand geworfen wird, sagt der Dalai Lama, es sei „wunderbar“, dass Europa und andere Länder den Flüchtlingen geholfen hätten. Da diese Menschen aber ihre Herkunftsländer als ihre Heimat betrachteten, sei das Ziel, ihnen die Rückkehr zu ermöglichen.

++++++++++

8.45 Uhr: Seine Heiligkeit ist unterwegs. Ankunft wird ab 9.15 Uhr erwartet.

+++++++++

8.44 Uhr: Da die Tickets schnell ausverkauft waren, versuchen einige mit Schildern "Suche Ticket" noch ihr Glück - bisher ohne Erfolg.

+++++++++

Der #DalaiLama wird wohl etwas später in #Heidelberg ankommen. Abfahrt aus Darmstadt hat sich verzögert — RNZ_Reporter (@RNZ_Reporter) 20. September 2018

8.30 Uhr: Langsam füllt sich das Foyer der Stadthalle. Es ist in den Gesprächen viel von „Inspiration“ und, meist scherzhaft, "Erleuchtung" die Rede. Ein Paar diskutieren eben über die korrekte direkte Anrede auf Englisch: "Your Holiness oder His Holiness?" Tsering Ngodup von der Heidelberger Tibetinitiative klärt auf: "Man sagt ,Your holiness‘." Ein Englischlehrer hätte das wohl auch gewusst.

+++++++++

8.11 Uhr: An einem Nachbarhaus der Stadthalle haben die Bewohner eine tibetische Flagge aufgehängt. Bundestagsabgeordneter und Quasi-Namensvetter Karl A. Lamers freut sich auf die Begegnung: "Ich hatte vor 8 Jahren ein 40-minütiges Gespräch mit ihm in Wiesbaden. Das war die spirituellste Begegnung, die ich je hatte. Das werde ich nie vergessen. Ich erhoffe mir heute eine Fortsetzung und viel Inspiration "

++++++++++

8 Uhr: Tibetische Buddhisten aus Sinsheim warten schon am Hintereingang der Stadthalle, wo der Dalai Lama später ankommt. Die Ankunft, eigentlich für 9 Uhr geplant, wird sich wohl etwas verspäten. Seine Heiligkeit reist mit einer Autokolonne aus Darmstadt an. Die ist offenbar noch nicht einmal losgefahren. Gleichzeitig hat der Einlass begonnen. Gut 100 Fans sind schon drin und warten. Wer an der Stadthalle entlangläuft, hört am Seiteneingang getragene Musik: Das Aris Quartett, das nachher ein kleines Zwischenspiel gibt, bevor der Dalai Lama die Bühne betritt, spielt sich warm.

+++++++++

7.40 Uhr: Die ersten 50 Menschen haben sich bereits in die Schlange eingereiht. Insgesamt hängen vor der Stadthalle gut 90 Luftballons mit verschiedenen Sprüchen des Dalai Lama, etwa "Es gibt kein individuelles Glück, das von dem anderer ganz unabhängig wäre" oder "Unsere wahre Aufgabe ist es, glücklich zu sein". Die Luftballons hat die Brandherde, einer Kommunikationsagentur aus der Altstadt, aufgehängt. Die Mitarbeiter haben sie seit 5 Uhr morgens verteilt.

Die insgesamt 250 Luftballons hängen auch in der Hauptstraße. Laut der Agentur dürfen die Menschen die Luftballons gerne mir mit nach Hause nehmen – inklusive des daran befestigten Glücksklees.

CDU-Kreisvorsitzender Alexander Föhr steht schon in der Schlange für die VIPs. "Ich habe ein ganz großes Interesse an dem Thema, welche Rolle Religion zukünftig spielen sollte. Ich glaube, dass Religion wichtig ist, aber ich glaube wir müssen schauen, dass sie eher eine sinn- und friedensstiftende Rolle einnehmen sollte. Ich erhoffe mir Inspiration. Er ist einfach eine spannende Persönlichkeit", so Föhr.

Der Dalai Lama steht jeden Morgen um 3.30 Uhr auf, um erst einmal meditierend in den Tag reinzugrooven. Wenn der 83-Jährige um 9 Uhr in Heidelberg ankommt, ist er also schon über fünf Stunden wach – wahrscheinlich als einziger in der Stadthalle. #DalaiLama #heidelberg — RNZ_Reporter (@RNZ_Reporter) 20. September 2018