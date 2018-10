Heidelberg. (RNZ) Wer an diesem Wochenende die Heidelberger Stadthalle betrat, begab sich auf eine Zeitreise in die 1920er Jahre. Die Tanzschule Nuzinger feierte am Freitag und Samstag ihren 90. Geburtstag und lud daher unter dem Motto "The Great Gatsby" an die Neckarstaden ein. Wo man auch hinsah, funkelte und glitzerte es in der Stadthalle - besonders auf dem Parkett. Dort sorgten das Nunzinger-Tanzlehrer-Team und die "Showformation Heidelberg" mit ihren Darbietungen für die Höhepunkte des Abends, der den meisten Besuchern wohl als besonders in Erinnerung bleiben wird.

"The Great Gatsby"-Ball in Heidelberg - die Fotogalerie