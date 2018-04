So könnte der Umbau des Großen Saals der Stadthalle aussehen, wenn es nach der Machbarkeitsstudie des Büros Waechter+Waechter geht. Grafiken: Waechter+Waechter

Von Micha Hörnle

Heidelberg. Die Stadthalle soll wieder das werden, was sie einst war: ein Konzerthaus und ein Festsaal für die Bürgerschaft. Die Nutzung als Kongresshaus ist eher neuerer Natur - und hat sich vor allem damit erledigt, dass bis 2021 in der Bahnstadt ein Tagungszentrum neu gebaut werden soll.

Dass es so weit kam, ist vor allem den Sponsoren und Mäzenen aus dem Freundeskreis des Musikfestivals "Heidelberger Frühling" zu verdanken. Sie machten Oberbürgermeister Eckart Würzner auf die Mängel aufmerksam, die aber altbekannt sind: schlechte Akustik, noch schlechtere Sicht (vor allem unter der Tribüne) und fehlende Garderoben für die Künstler. Kurz: "Das Haus ist nicht wettbewerbsfähig, was gewisse Bereiche angeht", so der Intendant des "Heidelberger Frühlings", Thorsten Schmidt.

Die Bühne - bisher unter der Orgel (auf dem Modell rechts) - wird in die Mitte des Saales verlegt und kann versenkt werden. Um sie gruppieren sich in Kreisform die ansteigenden Sitzreihen wie ein Weinberg.



Die Lösung, die dem Darmstädter Architektenbüro Waechter+Waechter - es plante auch die Sanierung des Theaters - einfiel, ist einfach und doch aufwändig: Da im Grunde aus Denkmalschutzgründen nichts im Großen Saal angetastet werden darf, verlegen Felix und Sibylle Waechter die Bühne in die Mitte. Drumherum werden kreisförmig neue Sitzreihen angelegt, die nach hinten höher werden. Ein bisschen sieht die neue Bühne also aus wie der tiefe Punkt eines Trichters.

Damit entsteht vor allem eine ganz neue Akustik - das war eine der Hauptvorgaben bei der Machbarkeitsstudie -, auch gibt es jetzt einen problemlosen Blick auf die Bühne. Die ist viel größer als die alte unter der Orgel und auch für Großorchester geeignet. Die "tiefergelegte" Bühne - sie reicht bis in das Untergeschoss - kann aber auch durch Hubpodien wieder angehoben werden, sodass eine ebene Fläche im Saal entsteht, wie man sie gerade für Brauchtumsveranstaltungen benötigt.

Hintergrund Wie marode ist der Bau? Sehr - auch wenn man es kaum sieht. Elektrik, Brandschutz und Wasserleitungen sind veraltet. Außerdem ist die Akustik im Saal nicht gut, und bei über 400 Plätzen - immerhin ein Drittel der Gesamtkapazität - gibt es keine uneingeschränkte Sicht zur Bühne. Für die Künstler fehlen Garderoben, außerdem ist die Bühne für große Orchester viel zu [+] Lesen Sie mehr Wie marode ist der Bau? Sehr - auch wenn man es kaum sieht. Elektrik, Brandschutz und Wasserleitungen sind veraltet. Außerdem ist die Akustik im Saal nicht gut, und bei über 400 Plätzen - immerhin ein Drittel der Gesamtkapazität - gibt es keine uneingeschränkte Sicht zur Bühne. Für die Künstler fehlen Garderoben, außerdem ist die Bühne für große Orchester viel zu klein. Problematisch ist auch der Auf- und Abbau sowie die Lagerung der Stühle - was momentan alles sehr aufwändig ist. Wie stark sind die Eingriffe in die Bausubstanz? Nicht gravierend, denn im Prinzip wird nur am Boden des Saales - der nicht historisch ist - gearbeitet. Emporen, Säulen oder Orgel, sogar die Türen sind tabu - weil denkmalgeschützt. Was soll das kosten? Bisher gibt es noch keine Schätzung. Doch Kämmerer Hans-Jürgen Heiß ahnt, "dass es mit einem einstelligen Millionenbetrag nicht getan ist". Was bezahlt die Stadt? Wohl nicht mehr, als sie ohnehin schon für eine Minimal-Sanierung der Stadthalle in ihrer mittelfristigen Finanzplanung vorgesehen hat. Das sind sechs Millionen Euro. Wem gehört die Stadthalle? Bisher noch der Stadt, betrieben wird sie von Heidelberg-Event. Sie soll aber - wie das Gebäude des Stadttheaters - in eine Stiftung überführt werden, was steuerlich attraktiv ist. Was ändert sich an der Nutzung? Vor allem, dass es keine Kongresse mehr gibt - und wenn, dann nur Abendveranstaltungen für Tagungsgäste. Ansonsten wird der Schwerpunkt auf Konzerten liegen, aber auch traditionelle Veranstaltungen (wie beispielsweise die Seniorenfastnacht oder den Jugendtanztag) wird es weiter geben.

Mit dem geplanten Umbau - er geht weit über das hinaus, was bei der Sanierung 1979/80 gemacht wurde und was die Stadt sich leisten könnte - werden auch noch andere grundsätzliche Probleme mit angepackt: Der Auf- und Abbau geht viel schneller, es gibt einen neuen Fahrstuhl - und endlich gelangt man in den Ballsaal, ohne um das ganze Gebäude herumgehen zu müssen.

Es wäre ein Befreiungsschlag. Denn Mathias Schiemer, als Geschäftsführer von Heidelberg-Marketing so etwas wie der Hausvater der Stadthalle, hat mit den Unzulänglichkeiten im 114 Jahre alten Gebäude zu kämpfen: "Das ist ein tägliches Improvisieren", kaum stopfe man ein Loch, tue sich ein anderes auf. Und er weiß: "Irgendwann müssen wir doch im größeren Umfang die Stadthalle angehen."

Auch Kämmerer Hans-Jürgen Heiß redet von einem "gewissen Sanierungsrückstau", deswegen hat er für die kommenden Jahre auch sechs Millionen, auf vier Jahre gestreckt, vorgesehen. Aber Heiß weiß auch: Ohne die Hilfe von Mäzenen geht es nicht, sonst würde eine Notsanierung herauskommen. Schmidt berichtet, dass es von deren Seite eindeutige Signale gebe, sich in finanziell nennenswerter Form zu engagieren. Zwar erwartet Heiß nicht die Größenordnung wie bei der Theatersanierung (60 Millionen Euro), aber der Beitrag der privaten Förderer für den Umbau zum Konzertsaal müsste prozentual noch höher sein - beim Theater lag er bei einem Drittel.

Jetzt liegt der Ball vor allem im Feld der Kommunalpolitik: Der Haupt- und Finanzausschuss muss am Mittwoch, 27. September, entscheiden. Dabei geht es um den generellen Weg, ob oder wie die Stadthalle umgebaut werden soll - und ob man der ersten Studie von Waechter+Waechter folgen soll. Wichtig ist "Frühling"-Intendant Schmidt vor allem, dass die Stadthalle ein Ort für die Bürger bleibt: "Es gibt kein Konzerthaus, das nur Konzerte macht. Das, was hier an Umbauten geplant ist, ist nicht allein ein Baby des ,Frühlings’."