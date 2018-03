Von Birgit Sommer

Heidelberg. Die Lage ist eigentlich unbezahlbar. Das St. Vincentius-Krankenhaus bietet seinen Patienten einen Blick auf den Neckar und aus manchen Fenstern gar auf das Schloss: Die Klinik für Innere Medizin der Evangelischen Stadtmission strahlt Wohlfühlatmosphäre aus. Erst recht, seit für 13 Millionen Euro fünf Jahre lang in allen Bereichen renoviert wurde. "Hotelähnliches Ambiente" bescheinigt Geschäftsführer Jürgen Unrath seiner Klinik am Fluss, in der jährlich rund 3000 Patienten behandelt werden. Ganz neu entstand die Intensivstation für acht Patienten mit Beatmungsmöglichkeiten.

Doch stolz sind die Verantwortlichen vor allem auf die moderne Medizin, die in dem hundert Jahre alten Gebäude in Zusammenarbeit mit dem Universitätsklinikum auf hohem Niveau betrieben wird. Die Innere Medizin wird seit zehn Jahren von einer Abteilung Hämatologie/Onkologie/Rheumatologie mit 30 Betten ergänzt, für die Prof. Carsten Müller-Tidow als Nachfolger von Prof. Anthony Ho verantwortlich ist. Er spricht nicht nur in Tumor-Konferenzen mit, sondern erscheint jeden Donnerstag zur Visite in St. Vincentius. Wenn es weniger um Apparatemedizin, sondern mehr um Therapien oder Behandlung von Nebenwirkungen beim Tumor und Immunerkrankungen gehe, so Müller-Tidow, sei die kleine Klinik für die Patienten angenehmer als die große Universitätsklinik.

Für das Personal trifft dies wohl ebenfalls zu, vermutet Pflegedienstleiter Uwe Jäger. Familiäre Atmosphäre, kurze Wege und unbürokratisches Arbeiten macht er dafür verantwortlich, dass er trotz Pflegekräftemangel im Land derzeit alle seine Stellen besetzt hat. Und bei Befragungen der Patienten per Fragebogen zeigte sich beispielsweise im letzten November/Dezember, dass mehr als 63 Prozent sehr zufrieden mit ihrem Aufenthalt in der Klinik waren, weitere 26 Prozent zufrieden. Die höchsten Werte erhielten hier die Pflegekräfte, die geringsten das Essen. 170 Mitarbeiter zählt Verwaltungsdirektor Kim Yong Uk, darunter auch Teilzeitkräfte. Kim kennt die Materie in- und auswendig, war er doch vor seinem Betriebswirtschaftsstudium lange Jahre selbst in der Pflege im Uniklinikum und im Krankenhaus Salem tätig.

Seit mehr als zwölf Jahren existiert im St. Vincentius-Krankenhaus auch die Station für Palliativ- und Schmerztherapie, ebenfalls als Kooperation mit dem Universitätsklinikum. Dessen Schmerzzentrum unter Leitung von Prof. Hubert Bardenheuer ist in der Anästhesiologie angesiedelt.

Mittwochs kommt der Gastroenterologe Prof. Helmut K. Seitz zur Visite in die "Innere", der als Ärztlicher Direktor sowohl für St. Vincentius als auch für die zweite Klinik der Stadtmission, Salem in Handschuhsheim, verantwortlich ist. Ihm ist der Ruf von St. Vincentius wichtig: "Diese wunderbare Klinik ist keine Klinik, in der man die letzte Zeit seines Lebens verbringt, wie es sich vielleicht in den Köpfen der Heidelberger verfestigt hat", sagt Seitz, "dazu ist die Klinik zu schön, sind die Leute zu engagiert." Prof. Gerlinde Egerer ist seine ständige Vertretung vor Ort. Ab April wird Dr. Bettina Stühler als neue Oberärztin in "St. Vincentius" anfangen. Sie bringt vom Uniklinikum intensivmedizinische Erfahrung in der Anästhesiologie mit.

Eine solch perfekte Kooperation wie mit dem Universitätsklinikum, so Prof. Seitz, sei in Deutschland durchaus nicht selbstverständlich. "Das hängt mit der Chemie der Leute zusammen. Es war eine lange, vertrauensvolle Entwicklung bei uns." Nächster Schritt einer Vernetzung in Heidelberg wird der Aufbau einer großen Abteilung für Gastroenterologie sein.