Heidelberg. (bma) Der Fall um ein SRH-Plakat, das angeblich an Nazi-Ästhetik erinnert, hat in dieser Woche für Aufsehen gesorgt. Nun reagiert die Werbeagentur Jung von Matt aus Stuttgart, die gemeinsam mit den SRH-Hochschulen die Werbekampagne für das "Du-Konzept" entworfen hat.

Ob das Plakat mit den jungen blonden Mann absichtlich NS-Assoziationen hervorrufen sollte, streitet Jung von Matt strikt ab: "In keiner Weise war es Absicht. Wir sind selbst überrascht und bedauern diese sehr, möchten uns im gleichen Zug bei den Betroffenen entschuldigen", sagt Achim Jäger von Jung von Matt und fügt hinzu: "Diese Interpretationsmöglichkeit hat uns selbst sehr betroffen gemacht und wir möchten uns von jeglicher Nazi-Ästhetik distanzieren", so Jäger.

Die grundlegende Idee der Kampagne sei es gewesen, die Studierenden in ihrer Vielfalt in den Fokus zu rücken. Die grüne Lichtstimmung würde sich von der Logofarbe der SRH-Hochschule ableiten. Wie kam es dazu, dass keiner im Erarbeitungsprozess Notiz von einer etwaigen Ähnlichkeit zu NS-Werbeplakaten genommen hat? "Im gesamten Prozess waren viele verschiedene Gruppen eingebunden, um Feedback zur Kampagne zu geben. Keiner der Beteiligten hatte bei diesem Motiv ein Störgefühl, noch es aktiv mit der furchtbaren Vergangenheit Deutschlands in Verbindung gebracht", verteidigt sich Jäger.

Jung von Matt, die insgesamt 770 Mitarbeiter an verschiedenen Standorten und einen Umsatz von 75,86 Millionen Euro (2017) hat, nehme die Kritik sehr ernst: "Aufgrund dessen haben wir das besagte Motiv sofort zurückziehen lassen. Wir möchten unterstreichen, dass wir entschieden gegen Rechtsextremismus und Intoleranz eintreten", sagt Jäger.

Auch die Fachschaft für Angewandte Psychologie der SRH-Hochschule reagiert nun auf die Vorkommnisse. Die Stellungnahme in Auszügen:

"Liebe Leser und Leserinnen, mit Erschrecken haben wir die Berichterstattung der RNZ wahrgenommen. Deshalb möchten auch wir, die Studierenden, unser Empfinden zum Ausdruck bringen.

Die Gestaltung des Plakats möchten wir nicht rechtfertigen oder gar verteidigen, da wir die Parallelen ebenfalls unglücklich finden. Vielmehr möchten wir betonen, welche Folgen diese reißerische und undifferenzierte Berichterstattung mit sich bringt. Wenn man sich mit der Lehre und den vermittelten Werten der Hochschule auseinandersetzt, merkt man schnell, wie aus der Luft gegriffen die Anschuldigungen sind. Wir unterstützen die Aussage unserer Rektorin, dass sich die SRH für eine offene, vielfältige und freundliche Gesellschaft einsetzt, ohne ideologische Ansätze und mit keinerlei Toleranz gegenüber rechtsextremistischen Tendenzen.

Natürlich fällt es leicht, auf der Basis überspitzter, subjektiver Meinungen von Historikern und nicht etwa der Öffentlichkeit einen Artikel zu verfassen. Es fällt auch uns nicht schwer, einen Vergleich zur derzeitig florierenden, pauschalisierenden und egoistischen Berichterstattung in der Medienlandschaft zu ziehen. Wir verstehen, dass es das Anliegen einer Tageszeitung ist, Auflagen zu verkaufen. Dies jedoch mit einer immensen Rufschädigung auf dem Rücken von mehr als 4000 Studierenden geschehen zu lassen, entbehrt unserer Meinung nach jeder Rechtfertigung und journalistischer Qualität.

Deshalb fordern wir die RNZ auf, zukünftig zu berücksichtigen, was das für uns, die Studierenden, bedeutet. Wir, die wir durch organisierte Fachschaften alle Bestrebungen umsetzen, die Gerechtigkeit und Gleichstellung innerhalb der Studierendenschaft sicherzustellen, angelehnt an die von der Hochschule vermittelten Werte. Ausdrücklich wollen wir an die RNZ appellieren, sich fortan um einen differenzierten Journalismus zu bemühen. Eine differenzierte Darstellung, die das Bilden unterschiedlicher Meinungen erlaubt."

Hierauf antwortete die RNZ bereits auf Facebook:

"Vielen Dank für Ihre Stellungnahme. Wir respektieren Ihre Anliegen und ebenso das Auftreten der SRH, deren Wirken wir seit Ihrem Bestehen in Heidelberg durch unsere Berichterstattung dokumentieren und begleiten. Wir berichten über ein Plakat dieser Werbeserie, das aus dem Rahmen fällt. Das ist nicht unsere Meinung, sondern wir haben hierzu renommierte Historiker befragt. Denen „überspitzte, subjektive Meinungen“ zu unterstellen, halte ich für gewagt, da sie keine Wissenschaft aus dem Bauch heraus betreiben. Sie werfen uns vor, dass unsere Berichterstattung ohne „journalistische Qualität“ sei. Warum? Den pauschalen Vorwurf sollten Sie schon belegen. Und auch, warum wir keinen „differenzierten Journalismus“ betreiben würden. Wir haben über Fakten berichtet, nicht Meinungen. Und jede Leserin und jeder Leser kann sich danach eine eigene Meinung bilden. Das ist im Übrigen auch geschehen, wie sie an den unterschiedlichen Kommentaren in diesem Thread sehen. Wenn es eine „Rufschädigung auf dem Rücken von 4000 Studierenden“ gibt, dann sollten Sie sich mit den Verantwortlichen dieses Plakates in der SRH-Hochschulleitung in Verbindung setzen. Wir als RNZ haben die Nachricht überbracht, aber nicht das Plakat entworfen oder gar verbreitet.

Herzliche Grüße, Götz Münstermann (RNZonline) und Benjamin Auber (Autor)"