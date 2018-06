Der Campus der SRH in Wieblingen beherbergt eine Vielzahl von Einrichtungen der Stiftung, darunter die Hochschule, das Kurpfalz-Krankenhaus, die Akademie für Psychotherapie und die Fachschulen für Gesundheitsberufe, für IT und Medien sowie für Sozialwesen. Außerdem gibt es auf dem Campus 1250 Wohnheim-Zimmer,

Räume auf dem Campus reichen nicht mehr für alle Mitarbeiter

Der Campus der SRH in Wieblingen beherbergt eine Vielzahl von Einrichtungen der Stiftung, darunter die Hochschule, das Kurpfalz-Krankenhaus, die Akademie für Psychotherapie und die Fachschulen für Gesundheitsberufe, für IT und Medien sowie für Sozialwesen. Außerdem gibt es auf dem Campus 1250 Wohnheim-Zimmer, von denen 750 an Studenten vermietet sind, 56 Wohnungen sowie das Hotel "Chester" und Freizeitmöglichkeiten im "Campus Sport". Auch die zentrale Verwaltung mit der Geschäftsführung hat ihren Sitz in der Bonhoefferstraße.

Gerade die zentralen Bereiche wachsen, denn in den letzten Jahren hat die SRH Geschäftsbereiche und Hochschulen hinzugekauft, die nun von Heidelberg aus gesteuert werden. So wie die 2016 neu gegründete Einheit "Higher Education", in der die Stiftung die Trägerschaft ihrer zehn Hochschulen in Deutschland und in Paraguay gebündelt hat und damit die größte private Hochschule in Deutschland ist.

Und weil für die gesamten Aufgaben das Verwaltungsgebäude mittlerweile zu klein geworden ist, hat die SRH einige Betriebsbereiche ausgelagert. So sind beispielsweise Mitarbeiter aus der zentralen IT, des Rechnungswesens und der Entgeltabrechnung sowie das Gründerzentrum der Hochschule in der ehemaligen Zentrale von Heidelberger Druckmaschinen an der Kurfürsten-Anlage untergebracht. "Die kommen auf Sicht aber zurück nach Wieblingen", betont der Vorstandsvorsitzende Christof Hettich. Denn auf dem Areal in Bergheim sollen Wohnungen entstehen und dann braucht man auf dem Campus eine Lösung für diese 105 Mitarbeiter.

Insgesamt arbeiten bei der SRH bundesweit 13.000 Mitarbeiter, allein 1100 davon in Heidelberg. An den Hochschulen der Stiftung studieren insgesamt 12.000 Studenten, hier in Heidelberg sind es 3150. (tt)

