Heidelberg. (rnz) Es wird so langsam eine unendliche Geschichte: Eine (Vor)Entscheidung über die Sperrzeiten in der Altstadt gab es auch am Mittwochnachmittag im Haupt- und Finanzausschuss nicht. Auf Antrag der CDU wurde das Thema - einmal mehr - vertagt.

Offenbar hatte es am gestrigen Dienstagabend ein Gespräch zwischen den Fraktionen CDU, FDP und Linke/Piraten und Bürgermeister Wolfgang Erichson wegen der rechtlichen Einwänden zu den vergangenen Anträgen zur Sperrzeitenregelung gegeben. Auf Antrag der CDU wurde in der heutigen Sitzung entschieden, das Thema zu vertagen. Geplant ist das Thema auf der kommenden Sitzung des Hauptausschusses im Juli wieder auf die Tagesordnung zu setzen.

Hintergrund für die Verschiebung war auch, dass während der Fußball-Weltmeisterschaft ohnehin erstmal eine Ausnahmegenehmigung gilt. Diese landesweit gültige Regelung erlaubt die Außenbewirtschaftung bis 0 Uhr.