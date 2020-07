Heidelberg. (jfa) Wer am Donnerstagmittag an der Neckarwiese vorbeikam, wunderte sich wahrscheinlich: Zahlreiche Kinder und Jugendliche hatten sich dort versammelt und schöpften mit Eimern, Flaschen und Kanistern Wasser aus dem Neckar.

230 Schüler von sechs Schulen in und um Heidelberg waren gekommen, um mit der Spendenaktion "Wasser Marsch" auf den Trinkwassermangel in Ländern der Dritten Welt aufmerksam zu machen. Die Aufgabe des Spendenlaufs war es, so viel Wasser wie möglich von der Neckarwiese bis zum Universitätsplatz zu transportieren. Für jeden Liter wurde dann von den Stadtwerken ein Euro an ein Hilfsprojekt von "Viva con Agua" gespendet, das Schulen in Nepal mit sauberem Trinkwasser versorgen soll.

Die Strecke wurde ausgewählt, um "mit Menschen mitzufühlen, die den Wasserhahn nicht zu Hause haben", sagte Miriam Streit, Co-Organisatorin der Veranstaltung - und gab zu bedenken, dass in vielen Ländern der weite Weg zum Brunnen zum Alltag gehört. Streit ist Teil des Teams vom Lernzentrum "Globales Klassenzimmer", das für Schüler Workshops zu diversen Umweltthemen veranstaltet.

Bevor der Marsch begann, übten die Schüler noch schnell einige Sprüche ("Alle für Wasser, Wasser für alle!"), die sie dann beim Weg durch die Hauptstraße lautstark anstimmten. Sie sollten bei der Aktion lernen, "dass Leute in anderen Ländern nicht so viel Wasser haben", meinte die zehnjährige Rosa.

Aktion "Wassermarsch" in Heidelberg - Die Fotogalerie



































Die neunjährige Sonja ergänzte: "Uns tun die Leute auch leid." Beide taten sich sichtlich schwer, da sie außer zwei Flaschen auch noch einen großen Eimer gefüllt hatten, den sie gemeinsam schleppten. Die elfjährige Emilie, die auch bei der abschließenden Kundgebung kurz reden durfte, bemerkte abschließend, "dass wir es in Deutschland wirklich gut haben".

Auf dem Weg wurde zwar auch viel Wasser verschüttet, aber das Ergebnis konnte sich sehen lassen: Die Schüler schafften es, 900 Liter Wasser ans Ziel zu bringen - und mit den Beiträgen aus ihrem Bekanntenkreis wuchs die Spende auf über 1000 Euro an. Der Marsch gefiel den Schülern trotz des schlechten Wetters gut - der elfjährige Leo meinte sogar, er werde davon "noch einige Tage inspiriert sein".