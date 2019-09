Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Das Urteil ist gefallen: Peter H. (Name geändert) wurde am heutigen Mittwoch vom Landgericht Heidelberg wegen besonders schwerer räuberischer Erpressung und Betrugs in Tateinheit mit Urkundenfälschung zu einer Haftstrafe von acht Jahren verurteilt. Die Kammer ist überzeugt, dass der 35-Jährige am 24. Januar die Sparkassen-Filiale im Kolbenzeil überfallen hat. Er soll dafür ein 20 Zentimeter langes Messer benutzt und schließlich 2000 Euro erbeutet haben. Dass Peter H. kurz darauf seinen ehemaligen Arbeitgeber betrog, indem er Überweisungsträger fälschte und so an rund 16.000 Euro kam, hat Peter H. bereits zugegeben, als der Prozess im Juli begann. Den Bankraub bestritt der Angeklagte.

"Wir hatten einen Indizienprozess zu führen", sagte der vorsitzende Richter Jochen Herkle. In seiner Urteilsbegründung erklärte er: "Den einen unwiderlegbaren Beweis gibt es nicht." Weder gab es ein Kleidungsstück, das sich eindeutig zuordnen ließ, noch konnte der Bankangestellte den Angeklagten wiedererkennen. Auch die Gutachterin Ursula Wittwer-Backofen konnte anhand der Körpermerkmale nicht zweifelsfrei feststellen, dass es der mit Jackenkragen und Kapuze vermummte Angeklagte war, der auf dem Überwachungsvideo der Sparkasse zu sehen war.

Das Gericht hat trotzdem keine Zweifel an Peter H.s Schuld: "Was das angebliche Alibi angeht, ist es widerlegt", sagte Richter Herkle. Peter H. sei zur Tatzeit nicht bei den Nachbarn gewesen, wie behauptet. Auch ein Motiv habe er gehabt: Der 35-Jährige sei immer wieder in Geldnot gewesen.

Dazu kämen das sogenannte Vor- und Nach-Tat-Verhalten: Die Videoaufnahmen zeigten, dass Peter H. in den Tagen vor dem Überfall täglich in der Bank war, teilweise eine halbe Stunde lang, ohne Bankgeschäfte zu erledigen. Wenn andere Kunden hereinkamen, habe er so getan, als ob er gerade einen Automaten bedient. "Das war für uns nicht anders zu erklären, als dass der Angeklagte den Tatort ausgekundschaftet hat", so Herkle. Nach der Tat habe er sich dann überraschend mit seiner Verlobten und deren Sohn zu ihrer Schwester abgesetzt und bei Besuchen in Heidelberg nicht in der eigenen Wohnung, sondern im Hotel gelebt.

Peter H. ist mehrfach vorbestraft. "Einschlägigst", so Richter Herkle. Bevor es zu dem Bankraub im Januar kam, war der Angeklagte erst ein halbes Jahr auf freiem Fuß, nachdem er eine mehrjährige Haftstrafe abgesessen hatte, "bis zum letzten Tag", betonte Herkle. Das Vor- und Nach-Tat-Verhalten habe gezeigt, "dass er was mit der Sache zu tun hat." Ein Alibi gibt es nicht, dafür ein Motiv. Gegen seine Täterschaft spreche nichts. Herkle: "So viele Zufälle gibt es nicht."

Der Strafrahmen für die besonders schwere räuberische Erpressung liegt bei 5 bis 15 Jahren Freiheitsstrafe. Ein minder schwerer Fall liege nicht vor, so Herkle: "Es ist ein geradezu klassischer Fall des Bankraubs." Die Einzelstrafe dafür setzte die Kammer auf 7 Jahre fest. Das sei "keinesfalls übertrieben", sondern "überaus maßvoll", betonte der Richter. Mit den Einzelstrafen für den Betrug kam das Gericht auf eine Gesamtfreiheitsstrafe von 8 Jahren und folgte damit im Wesentlichen dem Antrag von Staatsanwalt Martin Grimm.

Verteidiger Tobias Abel, der am Montag dafür plädiert hatte, seinen Mandanten mit einem Jahr und drei Monate Haft auf Bewährung für den Betrug zu verurteilen und ansonsten freizusprechen, deutete bereits an, in Revision zu gehen: "Es wäre doch verwunderlich, wenn wir zehn Verhandlungstage für einen Freispruch kämpfen würden und dann die Waffen strecken würden", erklärte der Rechtsanwalt nach der Urteilsverkündung. Indizien könnten auch anders gewertet werden. Wird die Revision angenommen, wird sich der Bundesgerichtshof mit dem Fall beschäftigen.